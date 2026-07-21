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Temporada invernal 2026

Llegó la nieve al norte neuquino: El Llano abre para las vacaciones de invierno

La llegada de la nieve permitió que el Parque Recreativo El Llano, ubicado a 10 kilómetros de Andacollo, se prepare para recibir visitantes durante las vacaciones de invierno. El espacio ofrece una pista para principiantes, senderos, culipatín y actividades para disfrutar en familia.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Martes, 21 de julio de 2026 a las 16:11
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El Parque Recreativo El Llano se encuentra a unos 10 kilómetros de Andacollo y ofrece distintas actividades para disfrutar de la nieve.

La llegada de nuevas nevadas permitió que el Parque Recreativo El Llano, ubicado a unos 10 kilómetros de Andacollo, se prepare para recibir visitantes durante las vacaciones de invierno. El espacio abrirá sus puertas este jueves con una propuesta pensada para disfrutar de la nieve en familia, con actividades como culipatín, caminatas y juegos en la nieve.

La llegada de nuevas nevadas permitió avanzar con la apertura del parque durante las vacaciones de invierno.

En diálogo con Entretiempo el programa que se transmite por AM550, Sheila Villanueva, secretaria de Turismo de Andacollo, explicó que la nieve se hizo esperar, pero finalmente comenzó a acumularse en la zona y permitió avanzar con la apertura del parque.

El lugar cuenta con una pista para principiantes, senderos, un domo como refugio, baños químicos y un espacio de cafetería. Además, se trabaja junto a una escuela de esquí de Manzano Amargo para sumar clases a precios accesibles durante la temporada. La entrada general tiene un valor de $2.500, mientras que grupos de más de cuatro personas y jubilados abonan $2.000. Las personas con CUD y los menores de 10 años ingresan sin cargo. El parque funcionará de 13:30 a 17:30.

El Parque Recreativo El Llano funcionará de 13:30 a 17:30 y tendrá una entrada general de $2.500.

Desde la Secretaría de Turismo invitaron a vecinos y visitantes de distintas localidades del norte neuquino a conocer el Parque Recreativo El Llano y otros atractivos de la región. “Ahora que cayó y se acumuló un poco, los invito a todos a que puedan venir este jueves”, expresó Villanueva.

Mira la entrevista completa: 

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