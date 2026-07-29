El Gobierno de Neuquén lleva adelante la agilización del proceso de escrituración de los créditos hipotecarios para la construcción y ampliación de viviendas en todas las regiones de la Provincia, en el marco del programa Neuquén Habita para desarrollar casas.

Dio detalles acerca del procedimiento la secretaria de Vivienda y Hábitat de Neuquén, Ana Servidio en diálogo con AM550.

“No se va a cerrar el cupo de créditos para construcción o ampliación de viviendas”

“Hay un proceso que no es sencillo y requiere de un tiempo que es la escrituración, y nosotros para eso celebramos un acuerdo de trabajo con el Registro de la Propiedad del Inmueble que se viene cumpliendo muy bien”, expresó la funcionaria en primer lugar.

En ese sentido continuó: “Es para quienes adquirieron un terreno ahora o en algún momento y nunca hicieron la escritura. Es decir que, una vez que ingresa el trámite correspondiente al Registro, en el caso de los créditos hipotecarios, se toma una atención especial y celeridad en el proceso de escrituración”.

“Celebramos un convenio con el Colegio de Escribanos para fijar un procedimiento de honorarios”, sostuvo Servidio en AM550.

La funcionaria provincial detalló que “para poder llegar al crédito hipotecario necesitamos dos instancias, una es el análisis dominial del título en primera instancia y, una vez que da positivo se puede iniciar el proceso de hipoteca, entonces trabajamos para fijar el procedimiento y acelerar en toda la Provincia”.

Aseguró además que se trata de un proceso en el cual interviene el Poder Judicial, por lo cual también hay que acelerar el proceso en dicho ámbito.





“Involucramos también a la Escribanía General de Gobierno que nos permitirá derivar algunos de los hipotecarios a ese espacio como una forma de mejorar el proceso de los créditos”, detalló la secretaria de Vivienda y Hábitat.

Comentó por otro lado que “tenemos 3.200 preinscriptos a los créditos hipotecarios, alrededor de 2.000 avanzaron en el proceso porque cumplimentaron los requisitos vinculados a los ingresos y a las condiciones que se establecieron de que sea vivienda única y además contar con la escritura en trámite del terreno o la vivienda”.

Finalmente llevó tranquilidad a las familias neuquinas: “No se va a cerrar el cupo, está disponible la línea tanto de construcción como de ampliación porque sabemos que mucha gente a partir de esto ha adquirido un terreno”, concluyó acerca de los créditos.



