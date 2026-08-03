Vialidad Nacional informó cuál es el estado de las rutas en Neuquén para este lunes 3 de agosto, además de los pasos fronterizos. Aclararon que por el momento todos los tramos se encuentran transitables con precaución.

En el caso de la Ruta 40 Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Catritre, hay corte total de circulación por tareas de mantenimiento. Por cuestiones operativas el corte se realizará entre las 11:00 a las 13:30 hs.

En cuanto a los pasos internacionales, Cardenal Samore está habilitado, funcionando de 9 a 19. Por otro lado, Pino Hachado también quedó habilitado esta mañana, a partir de las 11.

En Ruta 46, empalme con Ruta 24 en la Cuesta del Rahue hay sectores con pozos y hielo, por lo que recomiendan no transitar en horario nocturno y portar cadenas.

En Ruta 13, entre Primeros Pinos y Litran, el tramo se encuentra intransitable por sectores con pozo y hielo.

Por último, en Ruta 11, empalme con Ruta Provincial 13 y 23, también hay equipos operando por sectores complicados y piden portar cadenas.

Solicitan mantenerse informados por las condiciones

En diálogo con La Primera Mañana, por AM550, Ailén Vega de Vialidad Nacional indicó que hay muchos desprendimientos entre distintos tramos, uno de los últimos fue en Ruta 40 entre el empalme de la ruta 37 y Villa La Angostura.

"Las precipitaciones que se vienen manteniendo no colaboran con la situación", manifestó en cuanto a estos derrumbes.

Desde Vialidad piden mantenerse informado por los canales oficiales ya que no hay forma de prevenir estos fenómenos. Además adelantó que hay pronóstico de nevadas generalizadas que podrían afectar nuevamente las rutas.

También agregó que hubo asistencias en rutas nacionales por camiones sin cadenas o con cadenas que no eran aptas para sus rodados, lo cual provocó despistes o vehículos cruzados en la calzada.