Personal de la Comisaría 21° del barrio Melipal recuperó este jueves un vehículo que registraba un pedido de secuestro vigente, durante un patrullaje preventivo realizado en el barrio Gregorio Álvarez de la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 11:00, cuando los efectivos que recorrían la zona fueron alertados por un transeúnte acerca de la presencia de un auto Chevrolet Astra de color blanco, que se encontraba estacionado en inmediaciones de las calles 15 y 4 desde hacía aproximadamente dos semanas.

Ante esta situación, el personal policial realizó las consultas correspondientes a través del sistema de información, constatando que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una investigación por robo calificado de vehículo en la vía pública, solicitado por la Justicia de la provincia de Córdoba.

A partir de la intervención judicial, se dispuso además notificar a quien figuraba como propietario del rodado, mientras se realizaban las diligencias necesarias para establecer su vinculación con el vehículo y las circunstancias en las que este había llegado hasta el lugar.

Finalmente, el rodado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó bajo custodia a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias vinculadas al pedido de secuestro.