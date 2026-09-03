La Policía del Neuquén investigaba el robo de una camioneta Mercedes Benz utilizada para realizar repartos de Mercado Libre y, a partir de esa pesquisa, llegó hasta un desarmadero ubicado en Balsa Las Perlas. En un operativo realizado en conjunto con la Policía de Río Negro, los investigadores encontraron la camioneta buscada y otros vehículos y autopartes con pedidos de secuestro.

El procedimiento se realizó este miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 9.30, en un predio ubicado sobre el final de calle Chocón, en un sector alejado de la zona urbana de Las Perlas. Se trata de un lugar de difícil acceso, con un único camino de ingreso, donde funcionaba un desarmadero dedicado a la comercialización de autopartes.

El desarmadero estaba ubicado sobre calle Chocón, en un sector alejado de Balsa Las Perlas.

La investigación se inició luego de que la propietaria de la Mercedes Benz denunciara el robo del vehículo, que era utilizado para realizar repartos de compras de Mercado Libre. A partir de esa denuncia, efectivos del Departamento Sustracción de Automotores de la Policía del Neuquén realizaron distintas tareas investigativas hasta obtener información que permitió localizar la camioneta.

“Llegamos a través de una investigación por una camioneta Mercedes Benz de reparto por la compra de Mercado Libre. Es robada y la dueña hace la denuncia”, explicó el comisario inspector Néstor Novero, jefe del Departamento Sustracción de Automotores de la Policía del Neuquén, en diálogo con La Primera Mañana de AM550.

Un operativo conjunto entre Neuquén y Río Negro

Con los datos reunidos durante la investigación, la Policía del Neuquén solicitó una orden de allanamiento para ingresar al predio. El procedimiento fue realizado por la Comisaría 82° de Río Negro, mientras que los efectivos neuquinos participaron en calidad de veedores y aportaron el trabajo realizado previamente en la investigación.

“La Policía de Neuquén actuó como veedora. La Policía de Río Negro nos dieron una colaboración total”, destacó Novero al referirse al trabajo coordinado entre ambas fuerzas. El operativo permitió no solo encontrar la camioneta que había originado la pesquisa, sino también avanzar sobre otros vehículos y piezas que se encontraban dentro del desarmadero.

La Mercedes Benz utilizada para repartos de Mercado Libre había sido denunciada como robada.

La Mercedes Benz fue localizada en el predio y sometida a las verificaciones y pericias correspondientes. Una vez confirmada su identidad y su vinculación con la denuncia por robo, fue secuestrada y posteriormente restituida a su legítima propietaria.

Una Nissan Pathfinder desmantelada

Durante el allanamiento, los investigadores continuaron revisando el lugar y encontraron una Nissan Pathfinder completamente desmantelada. El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente, por lo que también fue incorporado al procedimiento.

“Se encontró una Nissan desmantelada, desarmada por completo, descuartizada”, describió el jefe del Departamento Sustracción de Automotores. El hallazgo reforzó la hipótesis de que el lugar era utilizado para desarmar vehículos y posteriormente comercializar sus partes.

Además de la camioneta y la Pathfinder, los efectivos encontraron un motor perteneciente a un Volkswagen Bora. Esa pieza también era requerida por la Justicia de Río Negro y quedó secuestrada como parte de las actuaciones.

Autopartes listas para la venta

La inspección permitió detectar distintas partes de vehículos que, según los investigadores, estaban destinadas a la comercialización. Novero explicó que el lugar “funciona como venta de autopartes” y que las piezas encontradas forman parte de la investigación que ahora deberá determinar su procedencia.

El procedimiento no derivó en personas demoradas, ya que al momento del allanamiento no había nadie dentro del predio. Más tarde llegó una persona que se identificó como el dueño del lugar y fue consultada por la camioneta y manifestó que la había adquirido mediante un boleto de compraventa, por lo que también se secuestró la documentación aportada.

Los investigadores encontraron una Nissan Pathfinder completamente desmantelada dentro del predio allanado este miércoles.

“Se tomó nota de todo, continuará la investigación, dio pistas para seguir trabajando”, señaló Novero. El comisario indicó además que estaba prevista una reunión con la Fiscalía para definir las próximas medidas dentro de la causa.

El foco en los desarmaderos

Desde el Departamento Sustracción de Automotores remarcaron que los controles sobre los desarmaderos forman parte de las tareas que se vienen reforzando para combatir el robo de vehículos. “Estamos poniendo el ojo en los desarmaderos”, sostuvo Novero, quien explicó que existe un registro para los establecimientos habilitados.

El jefe policial también señaló que una de las modalidades que se observa en este tipo de investigaciones consiste en trasladar los vehículos robados de una provincia a otra. “Una modalidad es cambiar de provincia cuando roban autos, o pasan a Río Negro o a Neuquén para evitar controles”, explicó.