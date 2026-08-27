Una neuquina de 48 años se quedó sin su poderosa camioneta Dodge RAM 1500 blanca después de que el Anillo Digital detectara que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente: la alerta saltó cuando circulaba por el Dique Ballester en dirección a Villa Manzano. El 911 RN Emergencias recibió la información y, pocos minutos después, la Policía de Río Negro logró interceptarla en el casco urbano y retuvo el vehículo por orden de un juzgado de Neuquén.

Cómo fue la detención de la RAM 1500 con pedido de secuestro

Todo comenzó con una alerta tecnológica que puso en movimiento a los efectivos de la Comisaría 44° de Villa Manzano. La RAM había sido identificada mientras atravesaba el sector del Dique Ballester y, según la información recibida por el sistema de emergencias, sobre el vehículo pesaba una medida judicial que todavía estaba vigente.

A partir de ese dato, los policías salieron a buscar la camioneta antes de que pudiera continuar su recorrido. Así, mientras la RAM avanzaba hacia Villa Manzano, los uniformados realizaron recorridas preventivas por las inmediaciones hasta que finalmente dieron con el vehículo en calle Pasteur. Y allí apareció la conductora: una mujer de 48 años que se encontraba al mando de la imponente camioneta. El procedimiento continuó con la identificación del rodado y la consulta en las bases oficiales para determinar si efectivamente existía alguna medida pendiente sobre la RAM.

Fue entonces cuando llegó la confirmación. A través de los sistemas SIFCOP y DNRPA, los efectivos verificaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente, con fecha del 23 de diciembre de 2025. La medida había sido ordenada en un expediente tramita ante el Juzgado Civil 2 de Neuquén Capital.

De esta manera, la camioneta que había ingresado a territorio rionegrino terminó frenada por una orden judicial que llevaba varios meses vigente. La Policía concretó el secuestro del rodado y quedó a disposición de la Justicia que interviene en las actuaciones. El dato que vuelve particular al procedimiento es que la RAM no cayó durante un control vehicular de rutina. El Anillo Digital fue el que encendió la alarma, permitió conocer por dónde se desplazaba y puso en marcha la búsqueda policial. La tecnología hizo el primer movimiento y los efectivos completaron el procedimiento en la calle.

Además, el caso vuelve a mostrar el peso que tienen los sistemas de identificación vehicular dentro de las tareas preventivas. Una camioneta que simplemente atravesaba el Dique Ballester quedó registrada, la información fue cruzada con las bases oficiales y una medida judicial que estaba pendiente terminó haciéndose efectiva en Villa Manzano.

Eso sí: el pedido de secuestro fue dispuesto por la Justicia Civil y el informe policial no atribuye a la conductora la comisión de ningún delito ni establece que la camioneta haya sido robada. El procedimiento se limitó a hacer efectiva la medida judicial existente sobre el rodado.

Así, la poderosa RAM terminó su recorrido mucho antes de lo que seguramente imaginaba su conductora. La tecnología la detectó en el Dique Ballester, el alerta llegó al 911 y la Policía la encontró en Villa Manzano. Esta vez, el Anillo Digital no dejó pasar una.