Neuquén se prepara para vivir una nueva jornada de encuentro, recreación y vida saludable. Más de mil personas ya se inscribieron para participar de la bicicleteada organizada por la Municipalidad de Neuquén y la Secretaría de Vinculación Estratégica en el marco del Día Mundial de la Bicicleta.

La actividad se desarrollará este domingo 7 de junio desde las 10 de la mañana, con largada y llegada en el SAF del barrio Confluencia, ubicado en Boerr y Obrero Argentino.

La convocatoria busca mucho más que una práctica deportiva. Se trata de una propuesta que invita a las familias, grupos de amigos y vecinos a compartir el espacio público, fortalecer la convivencia y adoptar hábitos que contribuyan al bienestar físico y emocional.

Una actividad inclusiva para todas las edades

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es que contempla diferentes recorridos para que nadie quede afuera.

Los participantes podrán elegir entre tres alternativas: un circuito de 35 kilómetros destinado a ciclistas con mayor experiencia, un recorrido recreativo de 11 kilómetros pensado para disfrutar de la jornada y una vuelta de 2 kilómetros especialmente diseñada para las infancias.

De esta manera, la actividad promueve la participación intergeneracional y ofrece un espacio seguro para que niños, jóvenes y adultos compartan una experiencia común.

La bicicleta como herramienta de inclusión y cuidado ambiental

Desde la organización remarcaron que la bicicleta representa mucho más que un medio de transporte. Además de favorecer la actividad física, constituye una alternativa económica, accesible y amigable con el ambiente. El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó que estas iniciativas permiten fortalecer los lazos comunitarios y fomentar una ciudad más saludable e inclusiva.

La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de utilizar medios de movilidad sustentables que contribuyan a reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida urbana.

Un encuentro para fortalecer los vínculos comunitarios

Más allá de la competencia o el rendimiento deportivo, la bicicleteada tiene un carácter recreativo y participativo. El director de Eventos Deportivos, Martín Romero, señaló que la actividad fue diseñada para que cada persona pueda disfrutar de una experiencia segura y divertida, compartiendo el recorrido con otros vecinos que valoran la actividad física y la vida al aire libre.

En tiempos donde las pantallas y las rutinas aceleradas suelen ocupar gran parte del día, este tipo de propuestas recuperan el valor del encuentro cara a cara y la construcción de comunidad en los espacios públicos.

Recomendaciones para participar

Desde la organización solicitaron a los asistentes concurrir con casco, llevar una botella de agua y verificar previamente el estado general de la bicicleta.

Además, los menores de edad deberán participar acompañados por una persona adulta responsable.

También se recomienda utilizar una prenda flúor para facilitar la identificación durante el recorrido y reforzar las condiciones de seguridad de todos los participantes.

Quienes aún no se hayan inscripto, podrán hacerlo en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK7ivs_N2igK38iAxyhVOo811SStIwpamEVZfqCVCTThVd8g/viewform