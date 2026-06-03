El Día Mundial de la Bicicleta se oficializó a partir de 2018, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 3 de junio como fecha de celebración con el objetivo de promover el uso de este medio de transporte accesible, sostenible y beneficioso para la salud. La iniciativa busca generar conciencia sobre su aporte a la movilidad urbana, la reducción de emisiones contaminantes y la construcción de ciudades más amigables para las personas.

Una alternativa saludable para moverse todos los días

La bicicleta es considerada uno de los medios de transporte más eficientes para desplazamientos urbanos cortos y medianos. Su uso regular contribuye a mejorar la condición física, fortalece el sistema cardiovascular y ayuda a reducir factores de riesgo asociados al sedentarismo.

Además, especialistas en movilidad destacan que incorporar la bicicleta a la rutina diaria permite combinar actividad física con los traslados habituales, generando beneficios tanto para la salud física como para el bienestar mental.

Menos gastos y más sustentabilidad

Otro de los aspectos que se resaltan durante esta jornada es el ahorro económico que representa utilizar la bicicleta frente a otros medios de transporte motorizados. No requiere combustible, tiene costos de mantenimiento relativamente bajos y reduce los gastos vinculados al traslado diario.

Desde organismos internacionales también subrayan su impacto positivo en la disminución de la contaminación atmosférica y acústica, así como en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, la bicicleta es considerada una herramienta clave para avanzar hacia modelos de movilidad más sustentables.

El desafío de adaptar las ciudades

A medida que crece la cantidad de personas que eligen trasladarse en bicicleta, también aumenta la necesidad de contar con infraestructura adecuada. Carriles exclusivos, estacionamientos seguros y campañas de educación vial aparecen como algunos de los principales desafíos para garantizar una convivencia segura entre ciclistas, peatones y automovilistas.

Diversas experiencias en distintas ciudades del mundo muestran que la promoción del ciclismo urbano no solo mejora la movilidad, sino que también contribuye a recuperar espacios públicos y disminuir la congestión vehicular.

Una fecha que busca cambiar hábitos

La ONU impulsó el Día Mundial de la Bicicleta para reconocer a ésta como un medio de transporte simple, accesible, confiable y respetuoso con el ambiente. Cada año, gobiernos, organizaciones sociales y grupos de ciclistas realizan actividades para fomentar su uso y reflexionar sobre la necesidad de construir sistemas de transporte más inclusivos y sostenibles.