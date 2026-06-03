El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018 con el objetivo de destacar la importancia de este medio de transporte como una herramienta ecológica y saludable.

En los últimos años, el uso de la bicicleta ha experimentado un notable crecimiento. Muchas personas optan por ella no solo para reducir sus gastos mensuales, sino también para mantenerse activas físicamente y aportar a la sostenibilidad ambiental.

Transporte, salud, accesible, sostenido y sustentable

Este medio de transporte combina eficiencia, accesibilidad y respeto por el medio ambiente, características que pocos vehículos pueden igualar. A diferencia de automóviles, motocicletas y colectivos, la bicicleta no genera emisiones contaminantes, siendo 100% natural en su impacto ambiental.

3 de junio: Día Mundial de la Bicicleta, un símbolo de transporte sostenible y saludable

Además de su función como transporte, la bicicleta se ha transformado en una opción para la práctica deportiva, con beneficios directos para la salud y el bienestar de quienes la usan.

El uso creciente de la bicicleta contribuye a mitigar los efectos de la contaminación y el cambio climático, problemas que afectan al planeta en la actualidad.

Sin embargo, la seguridad sigue siendo un desafío para los ciclistas. Se recomienda evitar dejar bicicletas en la calle durante largos períodos, especialmente en zonas con alta circulación o durante la noche. En edificios, es preferible no dejarlas en espacios comunes visibles para prevenir robos.