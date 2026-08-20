Tras hacerse viral en todo el país por la famosa situación en la cual se peleó a las piñas con una clienta en un almacén de un barrio de Neuquén, la comerciante anunció que abre su propio local.

La joven había sido protagonista de un video donde terminó pegándose con una clienta que supuestamente le habría reclamado por la mala atención hacia su hermana.

Tras la viralización y polémica, la joven había sido despedida del lugar donde trabajaba y donde se peleó. Sin embargo ella aprovechó el momento para en ese entonces hacer su descargo en redes sociales y hoy en día utilizó su fama para anunciar que abre su propio almacén.

Eluney Herrera, la comerciante, anunció con emoción que ya está acomodando los productos que venderá y que aún faltan algunos preparativos para que finalmente pueda abrir.

En los videos se ve cómo tiene varios estantes con productos de almacén, como harina, fideos y productos que irán a las heladeras. “Para los que me preguntaban cuándo abría, todavía no tengo fecha exacta, pero falta poquito”, contó.

La joven también aprovechó el momento para admitir que está contenta por tener su propio negocio pero a la vez nerviosa por cómo resultará.

Ahora luego de hacerse viral por la pelea, ser despedida y atravesar meses de polémica, la comerciante tendrá su propio local que aún no tiene fecha de apertura pero promete atraer a muchos seguidores y usuarios que quieren conocer a la joven.