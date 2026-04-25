Un incendio de grandes dimensiones arrasó con una vivienda del barrio Kaleuche en las afueras de la localidad de San Martín de los Andes. Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar, mientras los vecinos intentaron contener el avance de las llamas y rescatar algunas pertenencias de la familia.

El incendio consumió la vivienda en pocos minutos

Momentos de tensión y desesperación se vivieron en el barrio Kaleuche (que en lengua mapuche significa "gente transformada") cuando un voraz incendio redujo a cenizas una vivienda familiar y movilizó a los vecinos y los equipos de emergencia. Según trascendió, el fuego se encontraba completamente desarrollado cuando arribaron las dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y desplegaron un intenso operativo para intentar contener las llamas.

Sin embargo, dada la magnitud del foco ígneo, hubo un escaso margen de maniobra. Pese al trabajo de los rescatistas, que lograron enfriar la estructura y apagar las llamas, las pérdidas fueron totales.

Antes de que las llamas consumieran todo, vecinos lograron sacar pocas pertenencias de la casa

Sólo había un adolescente en la casa cuando comenzó el fuego

En la casa que se incendió vivía una familia compuesta por una pareja y un adolescente. Al momento del siniestro, el joven se encontraba solo en el domicilio.

Afortunadamente, tras el incendio no hubo personas heridas. No obstante, el impacto emocional fue devastador para la familia, que perdió prácticamente todas sus pertenencias.

Bomberos y vecinos, codo a codo

Mientras se desarrollaba el operativo, la preocupación creció entre vecinos y allegados que siguieron de cerca el dramático avance del fuego. Los vecinos ayudaron a los Bomberos a frenar la propagación del incendio y evitar lo que pudo ser una tragedia mucho mayor.

Antes de que el fuego consumiera por completo la vivienda, vecinos lograron retirar algunos pocos elementos. También cortaron ramas de árboles cercanos para evitar que las llamas se extendieran hacia otras construcciones o alcanzaran sectores linderos.

Volver a empezar

Después de las imágenes devastadoras, aún resta determinar cuáles fueron las causas del incendio. Para eso, el resultado de los peritajes será clave y dará un panorama más acabado.

Amigos, vecinos y allegados a la familia contuvieron a las personas damnificadas en las horas siguientes al siniestro. No se descarta que en las próximas horas se impulsen acciones solidarias para colaborar con su recuperación, para ayudarlos a volver a empezar.

Una vez más, una emergencia puso en evidencia tanto la vulnerabilidad de las construcciones y los cuidados a tener en el comienzo de los días más fríos. Destacan la rápida respuesta de los bomberos y el apoyo de la comunidad en los momentos más difíciles.