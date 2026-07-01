La investigación por el disparo que hirió a un estudiante de 13 años dentro del CPEM 6 de Cutral Co comenzó a concentrarse en un elemento que puede resultar determinante para reconstruir cómo ocurrió el hecho. Los primeros indicios llevan a los investigadores a analizar si el arma fue extraída de la mochila antes de efectuarse el disparo, una hipótesis que deberá ser confirmada por las pericias ordenadas por la Justicia.

Mientras tanto, el Consejo Provincial de Educación (CPE) suspendió las actividades en el establecimiento y puso en marcha un operativo de acompañamiento para estudiantes, docentes y familias, en un episodio que las autoridades calificaron como inédito para el sistema educativo neuquino.

La mochila, una de las claves de la investigación

El director de Seguridad de la Comarca, comisario mayor Franco Corzo, explicó que la investigación todavía busca establecer con precisión qué ocurrió dentro del aula y cómo se produjo el disparo.

"Tenemos el indicio de que el arma podría haber sido extraída de la mochila, ya que la mochila no presenta daño alguno", afirmó durante una entrevista en AM550, en el programa "La mañana es de LA PRIMERA"

El jefe policial señaló que los peritos también secuestraron otros elementos que forman parte de la investigación.

"En el lugar se encontró una vaina servida, lo que presume que fue expulsada por el mecanismo del arma, y así mismo se encontró un proyectil encamisado que seguramente la lesión presenta orificio de entrada y salida, y quedó en el aula", detalló.

Corzo remarcó que el expediente continúa en plena etapa investigativa.

"Se puede presumir muchas hipótesis, pero todo es tarea de investigación, está todo a disposición de la Justicia y se avanza sobre el caso", sostuvo.

El CPE suspendió las clases y priorizó la contención

Mientras la investigación avanza, el Consejo Provincial de Educación decidió interrumpir la actividad escolar para concentrar los esfuerzos en el acompañamiento de toda la comunidad educativa.

"Hoy no habrá actividad académica. Cuando ocurren estos hechos disruptivos lo mejor es parar. Habrá reuniones con las familias a partir de mañana", explicó el director de Nivel Medio del CPE, Cristian Wildman, en diálogo con AM550, durante "La mañana es de LA PRIMERA".

El funcionario confirmó que distintas áreas del Estado ya trabajan en la institución.

"Vamos a trabajar con las autoridades de la escuela, equipos de gobierno, el Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE), supervisión", indicó.

Además, precisó que el operativo comenzó apenas se produjo el hecho.

"Hay un equipo en Cutral Co del EAOPIE, que tiene equipos en toda la provincia. Ya trabajan desde ayer mismo con la escuela, junto con nuestro supervisor institucional, también de Defensoría y la autoridad de aplicación del municipio de Cutral Co también se acercaron. Así que ya es un trabajo intersectorial", detalló.

Un episodio sin antecedentes en la provincia

Wildman sostuvo que no existen registros de un hecho de estas características en una escuela neuquina.

"Es la escuela más vieja de Cutral Co, junto con la EPEN 1, ambas históricas. No es una escuela complicada para el dictado de clases, es grande. Son situaciones absolutamente excepcionales, no hay registro en la historia de la provincia de un arma detonada en un contexto de clase", afirmó.

Respecto del estudiante herido, señaló que la prioridad está puesta en su recuperación.

"Está dentro de lo inédito y de lo grave. La víctima esta mañana sería trasladada a Neuquén. Tenemos la mira puesta en eso, en la recuperación del alumno".

También indicó que "el joven que llevó el arma no tiene registros de antecedentes ni problemas".

El antecedente que volvió a quedar bajo la lupa

El caso volvió a poner en primer plano un episodio ocurrido pocos meses atrás en el mismo establecimiento.

Wildman recordó que "en abril encontraron un arma dentro del establecimiento".

Sobre ese antecedente, Corzo explicó que la intervención policial permitió secuestrar el arma antes de que ocurriera una situación de mayor gravedad.

"El 24 de abril ya había sido encontrada un arma, que procedimos al secuestro, gracias al alerta temprano de compañeros y comentarios que hubo, se pudo actuar de forma más temprana y eficaz y se procedió al secuestro. Se trató de un menor de 15 años, no deja de ser preocupante ni deja de ser un nene", afirmó.

La investigación continúa mientras buscan contener a toda la comunidad educativa

El adolescente señalado como quien llevó el arma fue sometido a los procedimientos previstos por la legislación vigente para menores de edad.

"El menor victimario fue trasladado al hospital para un examen médico de rutina como prevé la ley y luego entregado a sus padres conforme a lo dispuesto por la fiscalía. Se recaban datos y se hacen entrevistas para conocer cómo se habría producido el hecho", explicó Corzo.

El jefe policial sostuvo que el trabajo no se limita al esclarecimiento del episodio.

"Todas las instituciones nos tenemos que comprometer", expresó.

Y agregó que el desafío inmediato también pasa por acompañar a quienes estuvieron presentes durante el hecho.