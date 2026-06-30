"Es un episodio inédito: nunca había ocurrido que un chico ingresara armado a un aula"

El impacto por el episodio ocurrido este martes en el CPEM N° 6 de Cutral Co todavía conmueve a la comunidad educativa neuquina. Cerca de las 14, un estudiante ingresó al establecimiento con un arma de fuego que se disparó dentro de un aula e hirió a un compañero de 13 años. Mientras la Justicia investiga cómo llegó el arma hasta la escuela, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) reconocieron que se trata de un hecho sin antecedentes en la provincia.

"Es un episodio inédito. No quiero usar otras palabras, pero la verdad es que no tenemos registro en la provincia de algo así", afirmó el director de Educación Media del CPE, Christian Widmann, en diálogo con Mejor Informado.

El funcionario no ocultó el impacto que generó la situación entre las autoridades educativas. "La verdad que estamos en shock. Nunca había ocurrido dentro de un aula que un chico ingresara armado y disparara", expresó.

Widmann recordó que el único antecedente similar del que tiene memoria ocurrió en 2009 en la localidad de Mariano Moreno, cuando un estudiante de 15 años, Juan José Bruno, se quitó la vida con un arma de fuego, aunque remarcó que el episodio de Cutral Co presenta características completamente diferentes.

El director de Educación Media también manifestó su preocupación por el recorrido que hizo el arma hasta llegar al establecimiento educativo. "Que un arma transite por una ciudad, llegue a una escuela, entre a una escuela y pase esto... es directamente de las películas que vimos de otros países", sostuvo.

Al mismo tiempo, aclaró que las circunstancias del hecho todavía forman parte de la investigación judicial y que será la Policía quien determine cómo ingresó el arma al colegio y qué ocurrió exactamente dentro del aula. "Las pericias las hace la Policía Judicial. Nosotros debemos mantenernos al margen y colaborar con la investigación", explicó.

El director de Educación Media también manifestó su preocupación por el recorrido que hizo el arma hasta llegar al establecimiento educativo. "Que un arma transite por una ciudad, llegue a una escuela, entre a una escuela y pase esto... es directamente de las películas que vimos de otros países", sostuvo.

Durante la jornada del miércoles trabajarán en la institución equipos de apoyo pedagógico y profesionales especializados del Consejo Provincial de Educación para brindar asistencia a estudiantes, docentes y familias.

No habría existido una agresión premeditada

Widmann también pidió prudencia respecto de las versiones que comenzaron a circular tras el incidente. Según indicó, hasta el momento no existen elementos que permitan afirmar que hubiera una pelea previa o una agresión intencional entre los estudiantes.

"No hay una agresión premeditada ni intencional. Parece que eran buenos compañeros y amigos entre sí", señaló.

El funcionario relató que el disparo ocurrió cuando recién comenzaba el turno tarde y los alumnos se encontraban en clase. "Hubo un solo disparo. Uno de los chicos advirtió que estaba herido porque comenzó a salirle sangre. Imaginate una situación donde nadie entendía qué estaba pasando", describió.

A partir de ese momento se activaron los protocolos institucionales: se asistió al adolescente lesionado, se evacuó al resto del curso y del establecimiento y se aisló al estudiante que había ingresado con el arma.

"No hay una agresión premeditada ni intencional. Parece que eran buenos compañeros y amigos entre sí", señaló Widmann.

El alumno herido evoluciona favorablemente

El Ministerio de Salud confirmó que el adolescente de 13 años permanece internado en el Hospital de Complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul.

Presenta una herida en el antebrazo izquierdo que comprometió piel y tejidos blandos, sin lesiones óseas, y permanece lúcido, estable y bajo observación médica.

Widmann señaló que durante toda la jornada mantuvo contacto con la familia del estudiante. "Hablé dos veces con la abuela, que es quien está a su cuidado, y la ministra de Educación (Soledad Martínez) también se comunicó con ella. Dentro de lo inédito y desastroso del hecho, las noticias sobre el estado del chico son buenas", indicó.

El Ministerio de Salud confirmó que el adolescente de 13 años permanece internado en el Hospital de Complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul. Presenta una herida en el antebrazo izquierdo que comprometió piel y tejidos blandos, sin lesiones óseas, y permanece lúcido, estable y bajo observación médica.

La escuela permanecerá cerrada

Como consecuencia del episodio, el CPEM 6 no abrirá sus puertas este miércoles. La decisión busca permitir que la comunidad educativa pueda comenzar un proceso de contención antes del regreso a las aulas.

"Estos hechos disruptivos requieren un parate para reorganizarse, tomar aire y volver a empezar", explicó Widmann.

Durante la jornada trabajarán en la institución equipos de apoyo pedagógico y profesionales especializados del Consejo Provincial de Educación para brindar asistencia a estudiantes, docentes y familias.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar cómo un arma de fuego llegó hasta el interior de un aula y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en uno de los episodios más graves registrados en una escuela neuquina.