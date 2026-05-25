Perrhijos: Neuquén impulsa la vacunación de las mascotas para prevenir enfermedades

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca del programa que impulsa la Provincia para que las personas puedan completar su calendario de vacunación desde el auto y sin tener que acceder a un centro de salud. Se refirió también al AutoCan que brinda un servicio por el cual se vacuna a las mascotas (antirrábica y pastilla antiparasitaria) para la prevención de enfermedades que puedan afectar a los humanos.

En primer lugar, el ministro sostuvo que “la estrategia busca que la comunidad pueda completar su calendario de vacunación. Ofrecemos la alternativa de vacunar a perros también, y la realidad es que muchas personas aprovecharon esa posibilidad. Se trata de una lógica de un solo mundo donde las mascotas son parte de nuestro día a día”.

En ese sentido dijo que “ayer se aplicaron en cinco horas 250 dosis a humanos y 174 a perros. Fue una buena convocatoria, la idea es buscar maneras para que la gente acceda a la salud con mayor facilidad” y agregó: “Priorizamos la forma de incentivar la lógica de la convivencia sana”.

Por otro lado, el ministro de Salud de Neuquén comentó: “Haremos esto con frecuencia de acuerdo a la demanda que haya, queremos salir de la lógica hospitalaria. La realidad es que hubo buena aceptación de la ciudadanía”.

Martín Regueiro adelantó que mañana habrá dos circuitos de salud escolar en distintas regiones de la Provincia. Entre los dispositivos sanitarios, destacó lentes para menores de 18 años que lo requieran.

Además, Regueiro expresó que se hicieron ayer 300 mamografías y que también hubo personas que accedieron a controles por enfermedades de transmisión sexual.

“Asumimos en un momento donde no había insumos médicos, ahora impulsamos diagnósticos tempranos de enfermedades, eso es importante, se aplicaron 90.000 vacunas antigripales. Nos permite pensar distinto en términos de priorizar la demanda de salud con una lógica de prevención”, cerró el funcionario provincial.

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