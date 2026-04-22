Parar, revisar y seguir: cómo funciona el AutoVac

Quienes crucen el puente carretero entre Cipolletti y Neuquén este sábado se van a encontrar con algo distinto: un dispositivo de vacunación montado sobre la traza, pensado para resolver en pocos minutos lo que muchas veces se posterga.

El sistema es simple. El vehículo se detiene, el equipo de salud revisa el calendario, indica qué dosis faltan y las aplica en el lugar. Después, el conductor sigue viaje.

El operativo funcionará de 10 a 16 en la zona del expeaje, sobre la mano que ingresa a Río Negro.

Una respuesta directa a lo que viene pasando

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, explicó en AM550, en el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, cuál es el objetivo de la medida.

“El AutoVac es una estrategia de vacunación que estamos planteando entre Neuquén y Río Negro para fortalecer y completar los calendarios de vacunación de la población, pensando en algunos grupos con menores índices, que son los adultos particularmente”, precisó.

El funcionario detalló que la propuesta busca resolver una situación concreta: hay esquemas incompletos y personas que no llegan a vacunarse por falta de tiempo o por postergación.

Vacunas disponibles y a quiénes alcanza

Durante la jornada habrá dosis antigripales, además de vacunas contra neumococo, hepatitis B y doble adultos. También podrán acceder adolescentes desde los 11 años y embarazadas.

“La idea es completar los calendarios. Es una época para aprovechar la antigripal, pero si falta otra vacuna se completa”, explicó Regueiro.

El circuito está preparado para que todo ocurra en el mismo lugar: consulta, verificación y aplicación.

En puntos clave y de forma simultánea

El puente entre Cipolletti y Neuquén será el epicentro, pero no el único punto. También habrá dispositivos en ingresos a Centenario, Cutral Co y Plaza Huincul.

“Vamos a poner dispositivos de vacunación en el puente carretero de Cipolletti - Neuquén el día sábado, desde las 10 AM donde la gente que ingresa a sale de Neuquén pueda ver que vacunación tiene, que le está faltando, se le indica la vacunación y termina el recorrido completando el calendario de vacunación”, señaló el ministro.

La elección de estos lugares no es casual: se trata de zonas de alto tránsito, donde miles de personas pasan todos los días.

Una estrategia que busca cambiar hábitos

El operativo se enmarca en la Semana de la Vacunación en las Américas, una iniciativa que se realiza en toda la región para impulsar la inmunización.

“Estamos buscando revertir las tendencias de padres que no vacunan a sus hijos entre otras tendencias. Seguimos insistiendo con la vacunación, sobre todo embarazadas que es un grupo importante”, afirmó Regueiro.

Y agregó: “Aprovechamos que el tránsito es más liberado, poder acompañar y que paren dos segundos, vean que vacunas les faltan, completen y siguen camino”.

Salud en el camino, sin desvíos

El AutoVac se suma a hospitales, centros de salud y operativos territoriales, pero con una diferencia clave: aparece en el trayecto cotidiano.

No hay turnos, no hay filas largas ni necesidad de reorganizar el día. El paso es breve y la solución queda resuelta en el momento.

La propuesta continuará en otros puntos de la provincia en las próximas semanas, con el mismo objetivo: que cada vez más personas tengan su calendario completo sin tener que hacer un esfuerzo extra.