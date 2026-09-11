Lo vieron solo del otro lado del río

La escena preocupó a quienes caminaban por el Paseo Costero de Neuquén. Un perro había quedado del otro lado de la Isla 132, en una zona cercana a calle Linares, y no podía regresar.

Los vecinos que lo vieron dieron aviso y las rescatistas de la ciudad comenzaron a buscar una manera de ayudarlo. Había que llegar hasta el animal y sacarlo de la isla.

La situación requería una intervención que permitiera atravesar parte del río Limay para alcanzar el lugar donde se encontraba.

El perro había quedado atrapado del otro lado de la Isla 132.

Cuando hacía falta ayuda, los bomberos dijeron que sí

Ante la situación, los bomberos de la Policía de Neuquén se sumaron al rescate. El operativo estuvo a cargo de personal del Cuartel Central, móvil 1894.

Previamente, Prefectura Naval Argentina había indicado que no podía realizar el procedimiento por falta de equipamiento.

Los bomberos, sin embargo, decidieron colaborar y preparar el operativo para llegar hasta el perro.

El operativo para rescatarlo se realizó cerca de la medianoche.

Una espera que terminó cerca de la medianoche

La ayuda llegó cuando ya era de noche. Cerca de la medianoche, un equipo de bomberos cruzó parte del río Limay para alcanzar la isla.

El objetivo era uno solo: llegar hasta el animal y ponerlo en resguardo.

Finalmente, lograron hacerlo. El perro fue rescatado y quedó a salvo después de permanecer aislado en la isla.

El animal quedó a salvo tras ser retirado de la isla.

Ahora necesita una nueva oportunidad

El rescate permitió resolver la urgencia, pero todavía queda otro paso importante: conseguir tránsito y ayuda para afrontar los gastos veterinarios del animal.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse con @neuquen.adopciones.

Así terminó una noche que había comenzado con un perro atrapado del otro lado de la Isla 132 y vecinos buscando una solución: después de varias gestiones y con el río Limay en el medio, los bomberos llegaron hasta él y lograron ponerlo a salvo.