Se quedó junto a su compañero hasta que llegó la ayuda

La muerte de Gustavo Fuentes conmovió a San Martín de los Andes. El hombre, oriundo de Esquel, fue encontrado sin vida dentro de su motorhome estacionado en pleno centro de la ciudad, donde había permanecido alrededor de un día y medio tras sufrir un paro cardíaco.

Pero cuando los policías ingresaron al vehículo encontraron otra escena que también los marcó: junto al cuerpo permanecía su perro, un Golden de seis años, que nunca se había apartado de su lado.

"Estaba acompañado por su mascota, muy fiel el perro", contó el comisario Sebastián Carrasco Hipólito, de la Comisaría 23, en diálogo con MEJOR INFORMADO.

Tres días sin agua ni comida

El animal había quedado atrapado dentro del motorhome y pasó varios días sin poder alimentarse ni tomar agua.

"Los policías le dieron agua ni bien lo trajimos", relató Carrasco.

Por su estado y el estrés que atravesaba, fue necesaria la colaboración de la Guardia Ambiental de la Municipalidad de San Martín de los Andes para poder asistirlo de manera segura.

La búsqueda de una familia tuvo un final esperado

Mientras la investigación avanzaba para ubicar a los familiares de Gustavo Fuentes, surgió otra preocupación: encontrar un hogar para el perro.

"La ex esposa del fallecido nos pidió que le busquemos adoptante", indicó.

La respuesta no tardó en llegar. "Gracias a Dios hoy hay gente interesada. Es un Golden de seis años", señaló Carrasco. Finalmente confirmó que "ya consiguieron un interesado" y que el animal quedó bajo el cuidado de una nueva familia.

Un trabajo conjunto que cambió el destino del animal

El operativo no terminó con las actuaciones judiciales. La intervención de la Guardia Ambiental y de la Comisaría 23 permitió que el perro pudiera empezar a recuperarse por su pérdida y comenzar una nueva etapa.

"Gracias a la Guardia Ambiental, de la Municipalidad de San Martín de los Andes, que colaboraron ayer con nosotros, porque estaba medio agresivo, el perro ya tiene un hogar", destacó el comisario.

Al mismo tiempo, la Policía logró ubicar a los familiares de Gustavo Fuentes.

"Gracias al aporte de los vecinos de San Martín, ubicaron a la familia, nos facilitaron el teléfono de un familiar", explicó Carrasco.

La autopsia confirmó una muerte por causas naturales

Este jueves se conocieron los resultados preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de Gustavo Fuentes.

"Hoy se realizó la autopsia, no hay nada raro. Falleció producto de una congestión cardiopulmonar, es decir un paro cardíaco", informó el comisario.

También confirmó que el hombre tenía dos hijos, uno residente en Tucumán y otro en Buenos Aires, quienes ya viajaban hacia la cordillera para realizar los trámites correspondientes.

Aunque la historia comenzó con un desenlace doloroso, el destino del perro que acompañó a su dueño hasta el final encontró una oportunidad inesperada gracias a la intervención de la Policía, la Municipalidad y la solidaridad de quienes decidieron darle un nuevo hogar.