Quién era el hombre que fue encontrado muerto dentro de una camioneta en pleno centro de San Martín de los Andes

Un hombre fue hallado sin vida dentro de una camioneta estacionada en pleno centro de San Martín de los Andes y la Justicia neuquina avanza con una investigación para determinar las circunstancias de su fallecimiento. El hallazgo se produjo luego de que un vecino alertara a las autoridades por la presencia de un fuerte olor proveniente del vehículo, lo que motivó la intervención de la Policía del Neuquén, de la División Criminalística y personal judicial.

Quién era el hallado muerto dentro de una camioneta en San Martín de los Andes

En diálogo con el portal Mejor Informado, fuentes policiales revelaron que la víctima fue identificada como Gustavo Fuentes, de 66 años, oriundo de la ciudad chubutense de Esquel. A partir de la identificación, los investigadores iniciaron gestiones para localizar y contactar a sus familiares.

El procedimiento se desarrolló en sobre la calle Rhode al 650, una zona céntrica de San Martín de los Andes donde estaba estacionada la camioneta. En su interior fue encontrado el cuerpo. Tras el aviso de un vecino, efectivos policiales acudieron al lugar y constataron la presencia del hombre sin signos vitales.

Uno de los móviles de la División de Criminalística que trabajaron en el hallazgo del cuerpo dentro de una camioneta en San Martín de los Andes - Foto: Realidad Sanmartinense

De inmediato se activó el protocolo previsto para este tipo de casos, con la intervención de personal de Criminalística y de la fiscalía de turno, que dispuso las primeras medidas para preservar la escena y avanzar con la recolección de pruebas.

Las averiguaciones permitieron establecer que el fallecido era Fuentes, con domicilio en Esquel. Según la información recabada hasta el momento, el hombre se encontraría viajando solo. Esa circunstancia complejiza la reconstrucción de sus últimos movimientos y de los motivos que lo llevaron hasta la localidad cordillerana.

Este jueves, la autopsia al cuerpo de Fuentes

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén confirmaron a este portal que durante la mañana de este jueves se llevará a cabo la autopsia para determinar oficialmente la identidad del fallecido por medio del análisis de huellas dactilares. Buscarán determinar qué produjo la muerte del hombre. Dado que el cuerpo no presentaría signos de violencia, las primeras hipótesis apuntan a una muerte natural.

En el lugar trabajo personal de la División Criminalística de la Policía del Neuquén - Foto: Realidad Sanmartinense

La investigación judicial sigue abierta

Por el momento, las autoridades no informaron si hubo detenciones ni acerca de la existencia de otros indicios que redireccionen la investigación. La Fiscalía aguarda el resultado de las pericias forenses y demás medidas ordenadas en el expediente. En muertes como las de este ciudadano oriundo de Esquel, los informes técnicos resultan determinantes para esclarecer qué ocurrió.