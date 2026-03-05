El sindicato de Judiciales de Neuquén rechazó la última propuesta del TSJ: qué exige

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) realizó el 4 de marzo un plenario presencial en la sede sindical de la Capital, con la finalidad de analizar el resultado de la mesa de negociación salarial mantenida con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).



Durante la mañana se llevó adelante la mesa salarial, en la que las autoridades del TSJ presentaron una propuesta que consiste en un monto adicional a los bonos ofrecidos hasta el momento.



Al respecto Santiago Alonso, secretario general, expresó que “en su propuesta el Tribunal ha hecho unas modificaciones donde redistribuye los bonos ofrecidos, porque lo que hace es sacarle a las categorías MF1 al MF5 pasando los bonos de $350.000 a $400.000”.



“Desde la representación sindical se manifestó que la propuesta resulta claramente insuficiente, ya que no contempla una recomposición salarial real frente a la pérdida acumulada de los años 2024 y 2025, el impacto de la inflación, el incremento de los aportes a la obra social y un esquema de actualización que no contempla el mayor costo de vida de la Patagonia y de la Provincia”, señaló SEJUN en su comunicado.



Además expresó: “Se reiteró la necesidad urgente de implementar un aumento diferenciado que priorice a los sectores con menores ingresos -administrativos, auxiliares y de servicios-, y se volvió a plantear el reintegro de los días de paro descontados, la extensión de las sumas extraordinarias a jubilados, y la reapertura inmediata de la mesa del Convenio Colectivo de Trabajo”.



Finalmente, el plenario resolvió: “Luego de un amplio debate y por unanimidad, se resolvió rechazar la propuesta salarial del TSJ y profundizar el plan de lucha provincial que incluye paro activo, movilización, asambleas en lugares de trabajo y retiros con concentración, entre otras acciones programadas hasta el próximo miércoles 11 de marzo mientras se espera por un nuevo llamado a mesa salarial con una propuesta mejorada”.



