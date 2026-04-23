Un número que marca la diferencia

El nuevo acuerdo salarial del sector petrolero dejó un dato central: el ingreso mínimo bruto por jornada de ocho horas se fijó en 3.914.000 pesos.

Ese valor corresponde a trabajadores de la Cuenca Neuquina y se aplicará desde abril, una vez que el entendimiento quede formalmente homologado.

El número no solo actualiza salarios. También vuelve a marcar una distancia clara con otros rubros.

El aumento: cuánto impacta realmente

El acuerdo establece una recomposición del 8,6% para cerrar la paritaria del período abril 2025 – marzo 2026.

Sin embargo, el impacto efectivo en el bolsillo es levemente menor. El incremento real se ubica en 7,68% sobre los haberes de abril.

La diferencia se explica por los descuentos y conceptos que forman parte del salario en la actividad.

Viandas, adicionales y extras

Además del sueldo básico, el acuerdo fijó otros valores que forman parte del ingreso total.

La vianda alimentaria se actualizó a 35.848,95 pesos, mientras que la asignación por actividad en Vaca Muerta se mantuvo en 380.000 pesos.

Estos conceptos son clave en el esquema salarial petrolero, donde el ingreso final se compone de múltiples ítems.

Un aporte obligatorio que también suma

El entendimiento incluye una contribución sindical extraordinaria de 151.000 pesos por trabajador.

Ese monto se descontará en una sola vez y se aplicará junto con los aportes del mes, con vencimiento en mayo de 2026.

Forma parte del acuerdo firmado entre las cámaras empresarias y los gremios.

Quiénes firmaron y a quién alcanza

El convenio fue suscripto por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y la Cámara de Servicios Petroleros, junto a los sindicatos de trabajadores y personal jerárquico de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Alcanza a quienes se desempeñan en la Cuenca Neuquina y define los parámetros salariales hasta la próxima negociación paritaria, prevista para el período 2026–2027.

Un sector que sigue jugando en otra liga

Con este acuerdo, el sector petrolero vuelve a fijar sus propios números dentro del mercado laboral.

Mientras se actualizan salarios en distintos rubros, los valores que maneja la actividad energética mantienen una escala propia, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta y la demanda constante de mano de obra especializada.