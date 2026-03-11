“Esta vez es diferente”: empresarios petroleros apuestan todo a Vaca Muerta y anticipan un boom energético

En un salón colmado de la torre del Bank of America, frente al Bryant Park, la energía argentina volvió a estar en el centro de la escena global. El cierre de la segunda jornada del Argentina Week tuvo un protagonista excluyente: Vaca Muerta.

Ejecutivos de algunas de las mayores petroleras del mundo coincidieron en que el yacimiento neuquino ya dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los motores de la economía argentina y en una oportunidad de inversión que comienza a captar la atención de los grandes fondos internacionales.

El primer panel energético reunió al fundador de Vista Energy, Miguel Galuccio; al vicepresidente de Chevron, Mark Nelson; y al fundador de Continental Resources, Harold Hamm, uno de los pioneros del fracking en Estados Unidos.

El debate giró en torno a una cifra que sintetiza el cambio de época. Según el Gobierno, la balanza comercial energética pasó de un déficit cercano a los 7.000 millones de dólares a un superávit de 8.000 millones en apenas un año. Y la proyección es todavía más ambiciosa: alcanzar 30.000 millones de dólares en cinco años.

Para Galuccio, el salto productivo podría posicionar al país entre los grandes jugadores globales. “Si terminamos este año produciendo un millón de barriles diarios, entraremos entre los veinte principales productores del mundo”, afirmó.

Pero el ejecutivo también advirtió que todavía hay desafíos para ganar competitividad. “Hemos reducido costos, pero seguimos alrededor de un 30% por detrás de Estados Unidos. Necesitamos más competencia en servicios y proveedores para seguir bajando los costos de perforación”, explicó.

En el mismo sentido, Nelson destacó que el nuevo marco económico resulta clave para atraer inversiones internacionales. “La libertad para exportar, la normalización del tipo de cambio y los incentivos a la inversión hacen una gran diferencia cuando pensamos en llevar Vaca Muerta a escala mundial”, sostuvo.

Hamm, por su parte, puso el foco en otro punto sensible: la infraestructura. Según el empresario estadounidense, hay numerosas compañías interesadas en invertir en el shale argentino, pero el cuello de botella sigue estando en la capacidad de transporte y desarrollo logístico.

El desafío de la infraestructura

El segundo panel reunió a algunos de los principales empresarios energéticos del país: el presidente de YPF, Horacio Marín; el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin; y el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni.

Allí el debate se concentró en la necesidad de ampliar gasoductos, construir plantas de licuefacción y acelerar proyectos que permitan monetizar el enorme potencial del gas argentino.

Marín explicó que el proyecto Argentina LNG podría convertirse en uno de los más competitivos del mundo. La hoja de ruta prevé inversiones por más de 100.000 millones de dólares entre 2025 y 2031 y la creación de más de 40.000 puestos de trabajo.

Mindlin, en tanto, recordó cómo cambió el panorama en los últimos quince años. “Antes el desafío era la geología. Había que confirmar que la roca funcionaba. Hoy sabemos que Vaca Muerta es una realidad. El problema ahora es construir la infraestructura necesaria para que siga creciendo”, explicó.

El empresario también lanzó una advertencia sobre el potencial gasífero del país: Argentina tiene reservas suficientes para dos siglos de consumo interno, por lo que la clave será acelerar exportaciones y generar industrias asociadas, como petroquímica o fertilizantes.

“Esta vez es diferente”

La jornada cerró con un diálogo entre el empresario Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy, y funcionarios del Gobierno. El empresario, uno de los nombres más influyentes del sector energético argentino, dejó una frase que resonó entre inversores y ejecutivos: “Esta vez es diferente. Esta vez estoy seguro de que vamos a seguir creciendo”, aseguró.

Según Bulgheroni, el cambio de clima para los negocios y la claridad en la estrategia energética abren una oportunidad inédita para el país.

La conclusión que sobrevoló todos los paneles fue la misma: Vaca Muerta ya no es una promesa a largo plazo, sino una realidad que empieza a mover la aguja de la economía argentina.

El desafío ahora será acelerar inversiones en infraestructura y sostener reglas de juego estables para que el yacimiento neuquino termine de consolidarse como una de las grandes locomotoras productivas del país.

