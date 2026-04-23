El Congreso de UnTER, que se realizó este miércoles en Fernández Oro, resolvió un amplio pliego de demandas y acciones gremiales que marcan la continuidad del conflicto docente en la provincia. Entre los puntos centrales, el sindicato exigió al gobierno provincial la convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, la apertura de las Mesas de Trabajo acordadas en marzo y denunció la ilegalidad de la aplicación del Botón del Presentismo.

Se definió un paro de 48 horas para el martes 5 y miércoles 6 de mayo, con acciones provinciales y locales. Si en esos días se convoca a paritaria sin ofrecer las condiciones planteadas, las medidas se trasladarán al 12 y 13 de mayo. Además, se definió movilizar a la Legislatura con licencias gremiales y de delegados para exigir la efectivización de licencias del fondo de viviendas y la declaración de la emergencia educativa

Asimismo, reclamó que la actualización salarial se realice por IPC Patagónico y no por el de Viedma, para reflejar la diversidad provincial, y se fijó como objetivo un salario mínimo de $2.000.000. Además, se exigió el pasaje gradual de la Asignación Docente a los haberes remunerativos.

El gremio también pidió la derogación de las auditorías médicas, al considerar que atentan contra la salud de los trabajadores y reclamó el pago del 80% de ubicación para todas las escuelas de Bariloche, en virtud del alto costo de vida en esa ciudad, y la actualización de la movilidad con eliminación de topes en toda la provincia.

Otro eje destacado fue la necesidad de abordar la violencia escolar con presencia sindical y articulación con otras instituciones. En ese sentido, se planteó replantear la agenda política educativa para enfrentar una problemática que atraviesa cotidianamente a las escuelas.

En el plano político, se definió que el 1 de mayo se realice un acto masivo en un punto estratégico para visibilizar la situación de los sindicatos provinciales, se repudien y escrachen a funcionarios del Consejo Provincial de Educación y se solicitó la renuncia de la ministra de Educación, Patricia Campos.