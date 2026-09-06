Picún Leufú: licitan obras de gas y cloacas por $1.500 millones

El Gobierno de Neuquén licitó la construcción de las redes de gas y cloacas del barrio Portal de las Rosas, en Picún Leufú, con un presupuesto oficial superior a los 1.500 millones de pesos. La obra tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos una vez iniciados los trabajos.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de octubre a las 11, mientras que la apertura de los sobres está prevista para ese mismo día a las 12. La recepción de la documentación se realizará en la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), en la ciudad de Neuquén, y la apertura tendrá lugar en calle La Rioja 229.

El proyecto apunta a incorporar servicios básicos de infraestructura a un sector de la localidad que esperaba desde hace años por estas obras. El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que los recursos generados por Vaca Muerta permiten financiar intervenciones en distintas localidades y vinculó la iniciativa con una política de mayor equilibrio territorial.

Las consultas relacionadas con el pliego podrán realizarse a partir del miércoles 9 de septiembre, según informó la Provincia, mediante el canal de contacto establecido para la licitación.

La obra de gas y cloacas se suma a otras inversiones anunciadas recientemente para Picún Leufú. Hace una semana, el Gobierno provincial confirmó un aporte reintegrable de 1.458.479.036 pesos destinado a mejorar la infraestructura vial de la localidad.

En ese caso, los fondos serán utilizados para pavimentar la avenida Maestro Sosa, en el tramo comprendido entre la Ruta 237 y la avenida Primeros Pobladores.

A estas iniciativas se agrega el proyecto del Corredor del Viento, que tendrá uno de sus tramos entre Piedra del Águila y Picún Leufú. La propuesta busca avanzar sobre el desarrollo productivo de la zona y ampliar la superficie que podrá ser destinada al riego.

De esta manera, la localidad ubicada a unos 140 kilómetros de la ciudad de Neuquén concentra una serie de proyectos de infraestructura que incluyen servicios básicos, pavimento y obras vinculadas al desarrollo productivo. La primera de estas iniciativas, la correspondiente a las redes de gas y cloacas del barrio Portal de las Rosas, entrará ahora en etapa de evaluación de las ofertas que presenten las empresas interesadas.