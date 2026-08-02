Radiografía de los pasos fronterizos: Provincia y municipios presentaron un diagnóstico

Producto del temporal de nieve que afecta distintos puntos de la provincia del Neuquén y sus límites con Chile, desde la Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Enlace Institucional, se coordinó con autoridades nacionales de control de fronteras una reunión de trabajo presencial para el abordaje de la situación de los pasos fronterizos con el país trasandino.

Participaron del encuentro el secretario de Enlace institucional, Osvaldo Llancafilo; la directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Agüero; la directora general de Pasos Fronterizos, Patricia Maroñas; el director nacional de Control de Fronteras e Hidrovías del ministerio de Seguridad, Gustavo Ferragut; el director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Enzo Cascia; y el director de Coordinación y Trámites de Fronteras del ministerio Jefatura de Gabinete de Nación, Joaquín Sánchez Charro.

Los sucesivos encuentros realizados con distintos actores de la provincia permitieron brindar un panorama de la situación actual de los pasos fronterizos y debatir las obras y acciones necesarias para su mejoramiento, horarios de atención, prestaciones entre otros aspectos.

“La provincia le presentó su plan de infraestructura e inversión, definido por el gobernador Rolando Figueroa, y pusimos en la agenda de Nación la relevancia que tienen para el desarrollo de Neuquén los pasos Pino Hachado y Pichachén. También se debatieron las mejoras necesarias para optimizar los servicios del área de frontera”, explicó Flores Agüero.

Los funcionarios nacionales fueron recibidos también por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), Sebastián González; el presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Mario Moya; y representantes de Vialidad Provincial.

Asimismo, Natalia Muguerza, gerente comercial de Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén; y Martin Sukarevicius, despachante de aduana, tuvieron la oportunidad de exponer a los representantes nacionales la visión desde el sector privado vinculado a los pasos fronterizos.

Finalmente, se concretó el encuentro con el delegado de la Región del Pehuén, Rubén García; los intendentes de Villa Pehuenia, Arturo de Gregorio; Junín de los Andes, Luis Madueño; El Cholar, Silvia Canales; y Las Ovejas, Marisa Antiñir; y representantes de Gendarmería Nacional.





