El mal tiempo vuelve a complicar la circulación en distintos puntos de la provincia de Neuquén. Según el parte de Vialidad Nacional de este miércoles, todos los tramos se encuentran transitables con precaución, aunque hay sectores afectados por lluvias fuertes, posibles desprendimientos de rocas y condiciones invernales en zonas de mayor altura. Además, Pino Hachado permanece cerrado durante toda la jornada, mientras que en el paso internacional Cardenal Samoré el tránsito está habilitado con extrema precaución.

El paso internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada, de acuerdo con el reporte de Vialidad Nacional. La calzada presenta acumulación de hielo y nieve, baja adherencia y fuertes ráfagas de viento, por lo que se encuentra intransitable.

Cardenal Samoré permanece habilitado con extrema precaución, mientras continúan las lluvias y el pronóstico de nevadas.

Los equipos viales trabajan en el sector y también se advierte sobre posibles desprendimientos de piedras a la altura del kilómetro 48 y la presencia de animales sueltos. Para los sectores donde se encuentra habilitada la circulación, es obligatoria la portación de cadenas físicas.

El paso Cardenal Samoré, en tanto, permanece habilitado de 9 a 19, aunque se recomienda transitar con extrema precaución para todo tipo de vehículos. La calzada está mojada por las lluvias y existe pronóstico de nevadas en cotas altas y lluvias intensas.

Vialidad Nacional recomienda mantener las distancias de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. Personal del organismo se encuentra trabajando en el lugar y también rige la portación obligatoria de cadenas físicas.

Cristo Redentor volvió a cerrar

El paso internacional Cristo Redentor, que conecta Argentina y Chile a través de Mendoza, volvió a ser cerrado al tránsito vehicular debido al ingreso de un nuevo temporal de nieve y viento en la zona de alta montaña.

La interrupción se produjo apenas una semana después de la reapertura del corredor, que había permanecido clausurado durante 34 días consecutivos durante el invierno.

Lluvias y riesgo de desprendimientos

El parte de Vialidad Nacional también mantiene el alerta por viento fuerte, lluvias intensas y posibles nevadas en cotas altas. Entre los sectores donde se registran lluvias fuertes y existe posibilidad de desprendimientos de rocas se encuentran:

RN 40 Sur: entre el empalme con la RN 237 y el empalme con la RN 23, incluyendo el tramo de Siete Lagos y San Martín de los Andes.

RN 40 Norte: desde Las Lajas hasta Buta Ranquil.

RN 237: desde Arroyo Limay Chico hasta el empalme con la RN 40.

Todos los tramos se encuentran transitables con precaución, aunque las condiciones meteorológicas pueden generar cambios en el estado de las calzadas. La información actualizada sobre el estado de las rutas nacionales en Neuquén puede consultarse en el sitio oficial de Vialidad Nacional.