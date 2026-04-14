Un error en la senda que terminó en caída

Una salida al aire libre terminó de la peor manera en San Martín de los Andes. Una mujer de 48 años, residente de la localidad, pisó mal mientras caminaba por una senda del área conocida como Lote 27 y cayó a la altura de un puente.

El golpe fue fuerte. La mujer quedó con un traumatismo en la cadera y sin posibilidad de moverse por sus propios medios en una zona de difícil acceso.

La alerta que activó todo

El aviso llegó a la Radioestación del Parque Nacional Lanín, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia.

A partir de ese momento, cada minuto contó. El lugar, alejado y con accesos complejos, obligó a desplegar un operativo específico para poder asistirla.

Rescate en terreno complicado

Hasta la zona se trasladó una cuadrilla de cuatro rescatistas del ICE San Martín de los Andes junto a personal del SIEN.

En el lugar realizaron la primera atención, inmovilizaron a la mujer y prepararon la evacuación. Para sacarla del sector utilizaron una camilla Kong y un chaleco de extricación, herramientas clave para este tipo de intervenciones.

El descenso se hizo paso a paso, en un terreno donde cualquier movimiento puede agravar la lesión.

Traslado y derivación al hospital

Una vez fuera de la senda, la mujer fue llevada hasta el punto de encuentro con la ambulancia del SIEN.

Desde allí, el traslado continuó hacia el Hospital Ramón Carrillo, donde recibió atención médica.

Advertencias que se repiten

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron que este tipo de situaciones pueden evitarse con medidas básicas antes de salir a la montaña.

El registro de trekking es obligatorio y debe realizarse con al menos 48 horas de anticipación. También recomiendan elegir recorridos acordes a la experiencia, no salir en soledad, avisar el itinerario y chequear el pronóstico.

En un entorno donde el clima cambia rápido y los errores se pagan caro, una decisión equivocada puede transformar una salida recreativa en una situación de riesgo.