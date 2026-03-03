Desde el Parque Nacional Lanin, comunicaron que hace un año, como parte de una estrategia de recuperación y fortalecimiento poblacional de la especie en el marco del Proyecto Huemul, llegó al área protegida “Newenche”.

Para tranquilidad de la comunidad, indicaron que actualmente Newenche se encuentra en muy buen estado de salud. Su evolución es monitoreada de manera diaria por los equipos técnicos del Parque Nacional Lanín y de la Reserva Biológica Huilo Huilo.

El control se hace mediante seguimiento en terreno, evaluaciones periódicas y control de variables clave para su adaptación.

El trabajo se realiza en conjunto entre ambas instituciones y forma parte de una estrategia de conservación a largo plazo, cuyo objetivo es restablecer una población estable de huemul en el Parque Nacional Lanín, fortaleciendo la conectividad ecológica y la conservación de esta especie emblemática de los bosques andino-patagónicos.

Esto significa un paso fundamental en la recuperación del huemul en la región y su preservación. El ejemplar fue reubicado el diciembre pasado, ya que se encontraba merodeando por las ciudades y en las rutas, con riesgo de que le ocurra algo.

Su presencia marcó la aparición de la especie en la región después de más de 30 años, siendo una noticia destacada en el ámbito de la conservación de especies en peligro de extinción.

Así fue como se logró llevar a cabo una traslocación exitosa de Newenche hacia un predio dentro del Parque Nacional Lanín, un área que garantiza condiciones naturales propicias para su recuperación y seguridad.