El Partido Justicialista (PJ) de Neuquén formalizó el llamado a elecciones internas para renovar autoridades el próximo año, luego del sacudón político que provocó la renuncia del diputado provincial Darío Martínez a la presidencia del espacio meses atrás.

De acuerdo a lo informado por la presidenta actual del partido, María Elena Paladino, las internas se llevarán adelante el 15 de marzo del 2026, con el objetivo además de normalizar la situación turbulenta que se vive en las entrañas del espacio peronista.

Paladino se refirió a la situación actual del PJ Neuquén. “El partido está en un proceso interno profundo de reorganización, le di instrucciones a la apodera del partido, a la compañera María Belén de los Santo, para realizar una convocatoria a elecciones internas de autoridades, de acuerdo a lo resuelto por el Congreso Provincial del 17 de mayo en la ciudad de Zapala”.

Paladino manifestó que el espíritu de este llamado es garantizar la participación de todos los afiliados que se encuentren en condiciones regulares de participar, poder acordar los términos y cronograma electoral, para poder llegar con tiempo al día de la elección.



Cronograma tentativo completo

19 de diciembre de 2025: Cierre de presentación de fichas de afiliación.

20 de enero: El Padrón Definitivo será provisto por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Neuquén.

5 de febrero de 2026: Solicitud de número de lista y nombre presentación de candidaturas, número de lista, nombre y de la agrupación y avales.

23 de febrero de 2026: Presentación de candidaturas y avales.

26 de febrero de 2026: Oficialización de Listas.

02 de marzo de 2026: Presentación de modelos de Boletas.

03 de marzo de 2026: Oficialización de Boletas.

06 de marzo de 2026: Entrega de Boletas, designación de mesas y establecimientos de votación.

15 de marzo de 2026: Realización del acto electoral.

19 de marzo de 2026: Escrutinio Definitivo.

30 de marzo de 2026: Proclamación de autoridades electas.

La actual presidenta realizó un llamado a la reconstrucción del peronismo neuquino, acorde a la actualidad y competitivo para las próximas elecciones del 2027, “necesitamos mostrar a los neuquinos y neuquinas que el partido está en condiciones de competir seriamente, un partido ordenado, dar a conocer a la sociedad que el peronismo va a recuperar las banderas históricas; Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica. Soy consciente que para llevar todo esto adelante vamos a necesitar mucha convicción y coraje, pero como buena peronista lo vamos a lograr, el peronismo la ve a devolver la felicidad al pueblo”.