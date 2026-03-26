El Plan Dale Gas regularizó 20 de 24 barrios asentados en tierras municipales de la Capital

La Municipalidad de Neuquén avanza con la regularización de barrios a través del Plan Dale Gas, que ya alcanzó a 20 de los 24 asentamientos ubicados en tierras de dominio municipal o provincial. En este marco, se iniciaron obras en el sector Nueva Jerusalén.



La jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó que los trabajos se desarrollan dentro del plan Orgullo Neuquino, con el objetivo de llegar con servicios esenciales a todos los sectores en condiciones de ser intervenidos.



Señaló que en Nueva Jerusalén se ejecuta una obra clave que beneficiará a unas 60 familias que esperaron más de 20 años por el acceso al gas.



Remarcó que el municipio también avanza en sectores de dominio provincial mediante convenios, con obras previstas en 2 de Mayo, 7 de Mayo y Peumayén.



Subrayó que estas intervenciones permiten mejorar de manera directa la calidad de vida y anticipó la continuidad con obras de cloacas y cordón cuneta.



“Estamos hablando de poder darle gas a alrededor de 60 familias”

“Estamos avanzando con el plan Orgullo Neuquino en toda la ciudad. En el caso de la ciudad de Neuquén, teníamos 24 sectores para regularizar, ya llevamos 20”, destacó Pasqualini.



“Es una obra muy importante porque estamos hablando de poder darle gas a alrededor de sesenta familias que lo han esperado por 20 años”.



Y agregó la funcionaria: “La idea es que todos los barrios de la ciudad que estén en condiciones que la Municipalidad pueda llegar con los servicios, hacerlo rápidamente, porque es cambiar la calidad de vida de los vecinos”.



El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, precisó que la obra de gas en Nueva Jerusalén tiene una inversión de $167 millones y un plazo de ejecución de 90 días.



“Las intervenciones del IMUH se realizan en tierras municipales o donde hay autorización del titular”

“En este lugar hay previstas sesenta conexiones”, aclaró. Y explicó el marco legal: “Nosotros podemos contratar obras en los lugares donde somos titulares de dominio o donde el titular nos autorice”.



Al respecto, explicó que los trabajos forman parte de un convenio entre el municipio y la Provincia, que contempla obras de gas y cloacas en distintos sectores de Cuenca XV.



“Las intervenciones del IMUH se realizan en tierras municipales o en aquellas donde existe autorización del titular, conforme a la normativa vigente”, insistió.



Zapata recordó que el municipio ya regularizó 20 asentamientos y continúa avanzando en otros sectores habilitados, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios básicos.



Por su parte, el presidente de la comisión vecinal de Cuenca XV, Matías Quintrimil, expresó que las familias del sector esperaron durante dos décadas la llegada del gas.



“Se nos viene el invierno y el gas es algo muy importante. Los vecinos tenían que pagar garrafas o leña, y es un costo muy alto”, señaló y subrayó: “Va a ser un cambio muy grande para todo el sector y para el barrio Cuenca XV”.

