La ciudad de Neuquén puso en marcha una obra de gas que alcanzará a 1.286 familias de los sectores 2 y 7 de Mayo, en el marco del Plan Dale Gas. Se trata de una intervención de gran escala que busca llevar el servicio a zonas que llevan más de dos décadas sin acceso.

El proyecto tiene un plazo estimado de ocho meses y contempla una inversión municipal de 3.670 millones de pesos. Según se informó, incluye la instalación de 22.000 metros lineales de cañería y las conexiones domiciliarias para cada vivienda.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, destacó el alcance de la obra. “Iniciamos la red de gas en sectores donde viven 1.286 familias. Es la obra más grande en la historia de Neuquén”, señaló durante una recorrida junto al intendente Mariano Gaido.

Barrios con más de dos décadas sin servicios

Desde el municipio indicaron que la intervención forma parte de un proceso más amplio de urbanización en asentamientos. “De los 24 asentamientos, 23 ya fueron intervenidos con distintos grados de avance. Solo cuatro aún no cuentan con gas”, explicó Zapata.

El funcionario también remarcó la complejidad de este tipo de obras. “Son trabajos que requieren tiempo por las condiciones del territorio”, sostuvo. En esa línea, señaló que los vecinos ya fueron informados sobre el inicio de las tareas y las medidas a tener en cuenta durante el desarrollo.

En una primera etapa, se avanzará con la instalación de los nichos de gas, lo que implicará intervenir sectores del frente de algunas viviendas. En paralelo, otros equipos comenzarán con el tendido de la red.

Obras en distintos puntos de Neuquén

Además de esta intervención, el municipio avanza con trabajos similares en otros sectores. Días atrás comenzó la obra de gas en el barrio Nueva Jerusalén, que beneficiará a unas 60 familias que esperaban el servicio desde hace más de 20 años.

También se iniciaron tareas de apertura de calles en el sector Jarillal, en el noroeste de la ciudad, cerca de Colonia Rural Nueva Esperanza. Allí viven más de 500 familias y las obras apuntan a ordenar el trazado urbano y facilitar futuras conexiones.

Zapata adelantó que en los sectores 2 y 7 de Mayo también está previsto el inicio de la obra de cloacas en aproximadamente dos meses, como parte de un esquema integral de mejoras. La ejecución de estas obras marca un avance en la incorporación de servicios básicos en barrios que crecieron sin infraestructura, con impacto directo en las condiciones de vida de cientos de familias de la capital neuquina