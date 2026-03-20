Desde el 27 de julio de este año, la Justicia neuquina definirá si prospera o no la impugnación, presentada por la fiscalía y la fiscalía del Estado, acerca de las condenas determinadas en el juicio por la estafa en los planes sociales, para que se aplique la figura de “asociación ilícita”, que en el fallo inicial no se vio reflejada.

Las fechas para que se reúna el Tribunal de Impugnación en esta causa fueron definidas este viernes, según se informó oficialmente. Como se sabe, el gobierno de Rolando Figueroa entiende que debe encuadrarse el delito probado como una “asociación ilícita”, calificación que agravaría las penas decididas.

Los fiscales también apelaron en ese sentido, pero el tribunal de primera instancia no contempló la figura, pese a que se admitiera que había habido un plan, una preparación del mecanismo ilícito utilizado, por varias personas dentro del Estado, en la distribución y liquidación de la asistencia social brindada a beneficiarios de los planes sociales.

En la audiencia de este viernes, se especuló con diversas fechas para la impugnación. La primera posibilidad de fechas ofrecida desde la Oficina Judicial fue del 27 de abril hasta el 8 de mayo, pero dos defensores anticiparon que no podrían asistir.

En base a esta circunstancia, se ofreció una segunda posibilidad, desde el 15 de mayo al 29 de mayo, pero en este caso, desde la Oficina Judicial, se aclaró que esa fecha no permitía la posibilidad de extenderse “por ningún tipo de incidencia”.

Finalmente, las partes optaron una tercera opción, que consistió en dar inicio el 27 de julio con fecha probable de finalización el 12 de agosto. “En esta fecha no hay riesgos de que se agreguen más jornadas de ser necesario”, se indicó.