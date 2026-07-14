Durante la jornada de ayer, funcionarios del Gobierno de Neuquén mantuvieron reuniones con representantes de los gremios ATE, UPCN y UNAVP, con el objetivo de repasar cuestiones que hacen a la pauta salarial 2026 que se cerró con dichas organizaciones sindicales en octubre del año pasado.

En diálogo con el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550, la secretaria de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Carola Pogliano dio detalles sobre lo que fueron los encuentros en el Salón Laffitte de la Casa de Gobierno.

En primer lugar comentó: “El IPC que se publica hoy es por el mes de junio y hasta este trimestre ya estaba firmada la paritaria que son los sueldos que se pagaron hasta fin de mes; el IPC está en el acuerdo vigente y no está en negociación. El acuerdo que finalizaba el 30 de junio tiene fecha hasta el 31 de julio, el ajuste trimestral va un mes desfasado por el tema de cuándo se publica la inflación”.

En ese sentido expresó: “Neuquén, si bien sigue un lineamiento económico distinto que el resto de las provincias, tiene un crecimiento social y económico que demanda mayor infraestructura y por eso la política que llevó adelante el Gobierno. Los sueldos estatales consideramos que deben compensarse por lo que se trabaja, pero creemos que los fondos que administra el Estado deben ser para todos los neuquinos”.

En ese sentido continuó: “Ayer explicamos que hay épocas de volatilidad, tuvimos meses con rentas extraordinarias para lo que correspondía por la guerra (entre Estados Unidos e Irán), pero los precios están volviendo a sus valores habituales y las rentas el Gobierno debe destinarlas a infraestructura; por lo que los gastos corrientes debemos orientarlos a ingresos corrientes ordinarios”.

Por otro lado, Carola Pogliano manifestó en AM550: “Las tres agrupaciones valoran la actualización por IPC, pero hay cuestiones que son ajenas a nosotros. Se plantearon particularidades que debemos analizar, tenemos que estar seguros de poder pagar los compromisos que asumamos porque somos responsables de cubrir las necesidades que cada uno tiene”.

Añadió que “el acuerdo el año pasado era semestral, en ese momento el dólar estaba congelado y el precio del barril estaba muy por debajo del promedio, ahí tanto nosotros como ellos vimos razonable poder hacer un acuerdo semestral para ver qué realidad económica había hoy, solamente ATEN puso como condición un acuerdo anual”.

“Hoy se reconoce que somos de las pocas provincias que ajustan por IPC, pero se plantean demandas en ciertos sectores donde el Ejecutivo toma nota, y nosotros analizamos la viabilidad de esos planteos, pero hay un tema económico y hay que ver si se pueden cumplir las expectativas”, dijo la funcionaria en La Segunda Mañana.

Por otro lado, Pogliano afirmó que “casi el 85% de las inversiones en infraestructura se pudieron financiar con fondos propios y eso se debió a que pudimos bajar el gasto corriente y solo sumamos personal en áreas esenciales como salud, educación y seguridad. Eso nos permitió que hoy los aguinaldos pudieran pagarse con fondos propios, lo cual es deseable”.

“Hoy consolidamos el financiamiento de los gastos corrientes con fondos propios, también necesitamos que parte de las obras sean financiadas con fondos propios, vemos que el Producto Bruto Geográfico crece por encima de otras provincias en Neuquén, eso nos habilita para tener más ingresos, pero también mayor demanda de bienes y servicios por el crecimiento poblacional”, indicó la secretaria de Hacienda y Finanzas.

Hacia el final de la entrevista, la funcionaria provincial sostuvo que los gremios plantearon la revisión de ciertos ítems en los salarios.

“Los volveremos a citar el 28 de julio para llevar una propuesta que cumpla algunas de las expectativas que tienen y que pueda ser pagado por la Provincia. Somos prudentes porque hablamos del salario de la gente, pero necesitamos llevar equilibrio y tranquilidad con una propuesta que sea lo más beneficiosa para ambas partes”, sentenció.

La entrevista completa