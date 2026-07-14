Después de meses atravesados por la crisis institucional que terminó con la salida del exintendente Luis Bertolini, Plottier mostró este lunes una imagen muy distinta. En una misma mesa se sentaron el Gabinete del Gobierno de Neuquén, el equipo de la Municipalidad y concejales para definir una hoja de ruta con obras y compromisos que apuntan a cambiar el ritmo de la ciudad.

Del encuentro participaron el gobernador Rolando Figueroa, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, la intendenta Malena Resa y funcionarios provinciales y municipales. La reunión concluyó con la renovación del pacto de gobernanza y la firma de convenios que permitirán comenzar a ejecutar proyectos esperados desde hace años.

De la planificación a las obras

El paquete de acuerdos incluye la proyección de 100 cuadras de asfalto, la puesta en valor de siete kilómetros del paseo costero, la construcción de una tercera comisaría, un centro deportivo comunitario y un complejo para personas mayores con 32 unidades habitacionales y un centro de día.

También se formalizó el traspaso del mantenimiento de la Ruta Nacional 22 al municipio. Aunque la traza seguirá bajo la órbita de Vialidad Nacional y cualquier intervención mayor requerirá autorización, la Municipalidad podrá comenzar con tareas de limpieza, mantenimiento y mejoras en distintos sectores.

En diálogo con AM550, Resa explicó que el objetivo es intervenir rápidamente sobre uno de los corredores más transitados de la ciudad.

"Vamos a empezar a trabajar en limpieza y mantenimiento ahora que está en nuestras manos. Semáforos y todo lo demás", señaló.

Una costanera para volver a mirar al río

Uno de los proyectos que más expectativas genera es la recuperación del frente costero de Plottier. La primera etapa abarcará siete kilómetros e incluirá mejoras en la circulación, iluminación, espacios recreativos, infraestructura para actividades náuticas y acciones vinculadas a la seguridad acuática.

"Tenemos una costa muy grande y muy larga. Es un valor que tenemos y queremos empezar a cuidarla en todos sus aspectos", explicó la intendenta.

La propuesta busca convertir un espacio que durante años permaneció con escasa infraestructura en un lugar de encuentro para vecinos y visitantes.

El asfalto, una deuda que empieza a moverse

La ejecución de las 100 cuadras de pavimento aparece como uno de los compromisos más importantes del acuerdo entre Provincia y Municipio.

Resa remarcó que el desafío va mucho más allá del asfalto.

"El asfalto y el saneamiento son deudas históricas, pero para hacer uno hay que hacer el otro", sostuvo, al explicar que las futuras obras deberán avanzar junto con inversiones en la infraestructura sanitaria.

En ese contexto también confirmó que el municipio analiza nuevos mecanismos de financiamiento para mejorar calles y garantizar que los recursos tengan un destino específico y controles de transparencia.

Los primeros cambios en la gestión

A poco más de dos meses de haber asumido, la intendenta aseguró que comenzaron a verse resultados en algunos servicios básicos.

"Lo que más contenta me pone es que cada vez son menos los problemas con la basura", afirmó. Recordó que al inicio de la gestión la recolección era una de las principales preocupaciones de los vecinos y destacó que actualmente los seis camiones municipales volvieron a estar operativos y recuperaron los recorridos habituales.

Un acuerdo que busca darle continuidad a la gestión

Durante la reunión, el ministro Juan Luis Ousset destacó que el trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y Concejo Deliberante apunta a coordinar prioridades y acelerar proyectos que la ciudad viene postergando.

"Planteamos desafíos que se vienen hacia adelante, intentando que haya sintonía en cuanto a los ejes de gestión. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con ordenar las cuentas e invertir en infraestructura", dijo Ousset.

Según explicó, los convenios permitirán avanzar con el proyecto ejecutivo del paseo costero, el financiamiento de las 100 cuadras de asfalto y las obras vinculadas a seguridad, deporte y personas mayores, dentro del esquema del pacto de gobernanza que la Provincia impulsa con los municipios para coordinar inversiones y fortalecer la gestión local.