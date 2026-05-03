A menos de 48 horas de haber jurado en el mismo Concejo Deliberante que presidía, Malena Resa definió quiénes serán los funcionarios que la acompañarán hasta que terminé su gestión en Plottier. La flamante intendenta interina decidió que no contará con los secretarios que se desempañaban junto a Luis Bertolini, quien renunció tras haber quedado acorralado por la Justicia. En su lugar, eligió nombres nuevos.

Durante la mañana del viernes 1 de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajador, Malena Resa les pidió la renuncia a los secretarios que se desempeñaban bajo el ala de Bertolini. Si bien dichas dimisiones no se han hecho efectivas aún, la flamante jefa comunal de Plottier designó su propio gabinete.

Cuatro secretarios y un subsecretario: quiénes acompañarán a Resa

Secretaría de Gobierno y Ciudadanía

Para el cargo de secretario de Gobierno y Ciudadanía, Resa eligió a Luis Callejas. Callejas no es un nombre nuevo en el Municipio de Plottier: había sido tenido a su cargo el área de Medio Ambiente durante la intendencia de Andrés Peressini.

Callejas es licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental y, tras su paso en el municipio plottiense, también se desempeñó en subsecretaria de Cambio Climático del gobierno de la provincia de Neuquén.

Secretaría de Desarrollo Social

Como secretario de Desarrollo Social de Plottier se desempeñará Sergio Martínez. Martínez es técnico superior en Educación Social y cuenta con diplomaturas en derecho de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes.

Secretaría de Servicios Públicos

Para el área de Servicios Públicos, Resa designó como secretario a Hugo Tapia. De suma confianza para la intendenta interina, Tapia es técnico en Seguridad e Higiene. Formó parte de la gestión de Pilar Gómez y trabajó luego en el sector privado.

Secretaría de Obras y Hábitat

La cuarta persona en ser elegida por Resa es Jorge López. López será el secretario de Obras y Hábitat de Plottier.

Con una amplia trayectoria y a punto de jubilarse, López es empleado de la Municipalidad de Plottier. Ahora encabezará el área donde se ha venido desempeñando.

Subsecretaría de Hacienda

En la subsecretaria de Hacienda (nota de la redacción: si bien la Carta Orgánica de Plottier admite cinco secretarías, desde hace años el organigrama funciona con cuatro secretarías y una subsecretaría) Resa eligió a Juan Carlos Pintado. Pintado cuento con gran experiencia en la provincia de Neuquén. Se desempeñó en distintas áreas como el Tribunal de Cuentas y la Legislatura provincial y el Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).