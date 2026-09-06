Plottier comenzó a intervenir la Ruta 22 con trabajos de limpieza y mantenimiento

La Municipalidad de Plottier comenzó con un plan de intervención sobre la Ruta 22, con trabajos de limpieza y mantenimiento destinados a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en uno de los principales corredores de la ciudad.

La primera etapa comprende el sector ubicado entre Batilana y 25 de Mayo, donde se realizan tareas de limpieza y pintura de los cordones del cantero central. La intención es avanzar progresivamente sobre otros puntos de la traza.

El Municipio asumió las tareas de mantenimiento de la Ruta 22 a partir del acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Provincia en el marco del Pacto de Gobernanza, renovado el pasado 13 de julio por el gobernador Rolando Figueroa y la intendenta Malena Resa. El convenio estableció que Plottier se haga cargo del mantenimiento del tramo urbano, mientras la ruta continúa bajo jurisdicción provincial.

Durante una recorrida por el sector, Resa señaló que los trabajos actuales forman parte de una planificación más amplia para el corredor.

“Este es uno de los primeros pasos que venimos dando sobre la Ruta 22. Estamos trabajando con la limpieza y el pintado del cordón desde Batilana hasta 25 de Mayo, pero esta es una primera etapa para después poder cubrir todo el tramo”, explicó la intendenta.

El plan contempla incorporar progresivamente iluminación, limpieza y otras tareas de mantenimiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad a lo largo del recorrido.

La intervención sobre la Ruta 22 se suma a otras acciones previstas dentro del acuerdo entre Provincia y Municipio. El Pacto de Gobernanza también contempla obras de pavimentación, el proyecto del Paseo Costero, infraestructura deportiva, una nueva comisaría y un centro destinado a personas mayores.

La primera etapa sobre la ruta marca así el inicio de un esquema de mantenimiento municipal que buscará extenderse a distintos sectores del corredor que atraviesa Plottier.