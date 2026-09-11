Una obra pensada para vivir y compartir

La ciudad de Plottier tendrá un nuevo Complejo de Adultos Mayores, con 32 viviendas, un Centro de Día, pileta climatizada y espacios comunes destinados al encuentro, la recreación y el cuidado.

El proyecto será ejecutado a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), dependiente del ministerio de Infraestructura, en el marco del plan Neuquén Habita.

La obra tiene un presupuesto oficial de $5.557.650.421 y un plazo de ejecución previsto de 450 días corridos.

La licitación pública ya fue convocada y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 10 del 5 de octubre en la Mesa de Entradas del IPVU, ubicada en Carmen de Patagones esquina Félix San Martín de Neuquén capital. La apertura de ofertas será ese mismo día, a las 13, en La Rioja 229, piso 12.

Viviendas, salud y espacios para disfrutar

El complejo tendrá una distribución pensada para combinar las viviendas con servicios y espacios de uso común.

El proyecto contempla 26 monoambientes y seis viviendas de dos ambientes, además de infraestructura destinada a servicios de salud primaria y terapéutica y propuestas vinculadas con la educación, el deporte y la recreación.

Uno de los puntos centrales será el Centro de Día, acompañado por una pileta climatizada cubierta que permitirá desarrollar actividades terapéuticas, recreativas y de bienestar.

La propuesta también incorpora una característica que amplía el alcance del proyecto: tanto el Centro de Día como la pileta podrán funcionar de manera independiente para el uso comunitario del barrio.

Para hacerlo posible, el diseño contempla accesos diferenciados para las viviendas y su equipamiento, y para los espacios destinados al uso colectivo.

Plottier se suma a una red que crece

La obra forma parte de una estrategia provincial que prevé desarrollar infraestructura habitacional para adultos mayores en distintas regiones de Neuquén.

En ese camino, la Provincia también avanza con proyectos similares en Zapala y Plaza Huincul, mientras que en la ciudad de Neuquén está prevista la inauguración, antes de fin de año, de otro Complejo de Adultos Mayores que se encuentra en construcción.

El proyecto de Plottier se incorpora así a una política que busca adaptar las soluciones habitacionales a las necesidades de cada localidad, con viviendas y servicios que exceden el espacio privado y suman lugares para las actividades cotidianas y la vida comunitaria.

Una inversión de más de $5.557 millones

El presupuesto oficial de 5.557 millones de pesos marca la dimensión de una obra que combina viviendas con infraestructura sanitaria, deportiva, recreativa y comunitaria.

El pliego licitatorio puede solicitarse gratuitamente a licitacionesipvu@neuquen.gov.ar y también estará disponible para su descarga en el sitio oficial del IPVU.

Con la licitación ya en marcha, Plottier se prepara para sumar un nuevo espacio destinado a los adultos mayores, con 32 viviendas y equipamiento pensado para acompañar distintas etapas de la vida cotidiana.