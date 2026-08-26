Parrilla, pileta y otros espacios: Zapala tendrá 32 nuevas viviendas y un Centro Integral para adultos mayores

El Ministerio de Infraestructura de Neuquén, a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), llamó a licitación pública para la construcción de un complejo habitacional destinado a adultos mayores en Zapala. El proyecto se desarrollará sobre un predio de 9.407 metros cuadrados y contempla la construcción de 32 viviendas junto con un Centro Integral para actividades de cuidado, salud, recreación y encuentro.

La obra forma parte de Neuquén Habita, el plan provincial que impulsa una política integral de acceso a la vivienda y desarrollo urbano, con proyectos que contemplen las particularidades y necesidades de las distintas localidades de la provincia.

El complejo propone un modelo de atención y cuidado con una mirada comunitaria, que busca promover la autonomía, el desarrollo humano, el sentido de pertenencia y la integración de las personas mayores. El proyecto combina espacios domésticos con sectores intermedios y áreas de uso compartido, generando distintas posibilidades de encuentro y convivencia.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $5.600.325.242. El plazo de ejecución será de 450 días corridos y el sistema de contratación será por ajuste alzado.

La Provincia impulsa un plan de infraestructura habitacional para adultos mayores con proyectos que se prevén para las distintas regiones de Neuquén. En ese contexto, se proyectan nuevos desarrollos en Plottier, Chos Malal y San Martín de los Andes. En tanto, se encuentra próxima a finalizar la obra correspondiente a Neuquén, ampliando la propuesta de viviendas y espacios de cuidado destinados a las personas mayores en distintos puntos del territorio provincial.

Viviendas y espacios comunes

El complejo estará conformado por 22 viviendas monoambiente de 38,31 m² cubiertos y 3,52 m² semicubiertos cada una; cuatro viviendas monoambiente de 37,26 m² cubiertos y 5,17 m² semicubiertos; y seis viviendas de dos ambientes, de 55,25 m² cubiertos y 5,27 m² semicubiertos cada una.

Las viviendas estarán vinculadas mediante una galería perimetral semicubierta y contarán con espacios parquizados. También se ejecutarán un sector de lavaderos comunes y mantenimiento y dos tanques cisterna destinados al abastecimiento de las 32 unidades habitacionales.

El proyecto contempla además espacios compartidos como parrillas y una huerta comunitaria, concebidos para favorecer la participación, el encuentro y las actividades colectivas.

Centro de Día y pileta climatizada

Uno de los principales componentes del complejo será el Centro de Día, que estará acompañado por una pileta climatizada cubierta que se integrará al conjunto como espacio destinado a actividades terapéuticas, recreativas y de bienestar.

Tanto el Centro de Día como la pileta estarán concebidos para brindar servicios a los residentes, pero también podrán funcionar de manera independiente para el uso comunitario del barrio. Por este motivo, el proyecto contempla accesos diferenciados para las viviendas y su equipamiento y para estos espacios de uso colectivo.