El acuerdo alcanzado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el gobierno de Javier Milei, que aumentará los salarios de las universidades, con el consecuente aporte de refuerzo a sus presupuestos, traerá un poco de alivio a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que está en proceso de recambio de autoridades.

La actualización salarial quedó ratificada en la última reunión paritaria, y contempla un incremento de la masa salarial del 24.33 % dispuesto de la siguiente forma: un incremento del 21.33 % en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026; y del 3 % en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el CIN, “la paritaria volverá a reunirse el 15 de septiembre -y en adelante cada tres meses como máximo- y continuará la discusión salarial contemplando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de acuerdo con el INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024”.

También se apuntó que se dispuso un incremento de 20 % para los gastos de funcionamiento, de 50 % en las becas Manuel Belgrano y una partida adicional a la prevista en el presupuesto 2026 para los hospitales universitarios.

“Esta actualización salarial y presupuestaria es un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”, sostuvieron desde el CIN. En concreto, se mantendrá en la Corte Suprema el reclamo concreto para que entre en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario, que aprobó el Congreso, y que el gobierno no ha instrumentado.

La UNCo, la universidad pública más importante de la región, padece una crisis presupuestaria financiera importante, por lo que el acuerdo alcanzado implica una relativa mejora de la situación. La conducción de la casa de altos estudios está a cargo, después de la última elección realizada recientemente, del rector Cristian Lópes.