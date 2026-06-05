El Gobierno de Neuquén y la Universidad de Flores (UFLO) dieron un paso importante en el fortalecimiento de los vínculos entre el Estado y el ámbito académico. Ambas instituciones firmaron un convenio marco de cooperación mutua que permitirá impulsar proyectos de formación, investigación, producción de conocimiento y desarrollo cultural con impacto directo en la comunidad.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y el vicerrector general de la UFLO, Christian Kreber. La iniciativa busca generar espacios de trabajo conjunto que favorezcan la aplicación práctica de herramientas académicas y científicas en áreas de interés común, potenciando las capacidades institucionales y promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento.

La iniciativa permitirá desarrollar acciones conjuntas orientadas al beneficio de la comunidad y el fortalecimiento institucional.

Uno de los aspectos destacados del convenio es la posibilidad de desarrollar Prácticas Profesionales Supervisadas para estudiantes universitarios. Esta herramienta permitirá que los futuros profesionales complementen su formación teórica con experiencias concretas en ámbitos de gestión, fortaleciendo habilidades, competencias y conocimientos vinculados a las demandas reales de la sociedad.

“Desde el Gobierno entendemos que la formación es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional de las personas, y que ese crecimiento se traduce luego en mejores servicios y respuestas para las comunidades”, señaló Tobares. Además, destacó que la articulación con las universidades permite construir políticas públicas más cercanas a las necesidades de la ciudadanía.

Autoridades provinciales y universitarias formalizaron una agenda de trabajo colaborativo hasta 2027.

Por su parte, Kreber valoró la importancia de generar experiencias formativas vinculadas al territorio. “Es muy importante que la universidad proponga experiencias prácticas y no sólo teoría, porque eso impulsa la formación de profesionales comprometidos con la realidad de sus comunidades”, afirmó.

El convenio tendrá vigencia hasta diciembre de 2027 y prevé su renovación automática. A partir de este marco general, ambas instituciones podrán avanzar en acuerdos específicos para desarrollar programas, investigaciones y actividades orientadas a fortalecer la innovación, la formación de recursos humanos y la transferencia de conocimientos en beneficio de toda la provincia.