“Podemos dar vida”: la emotiva historia de una enfermera neuquina que decidió donar los órganos de su hija

El 25 de mayo de 2025 quedó marcado para siempre en la vida de Yoselin Villagra. Ese día falleció Shaila, su hija de 9 años, luego de atravesar una enfermedad. En medio del dolor más profundo, esta enfermera neuquina tomó una decisión que hoy transforma su tristeza en un mensaje de vida: autorizó la donación de órganos y tejidos de la pequeña.

En el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos en Argentina, que se conmemora este sábado 30 de mayo, Yoselin compartió su historia en el programa Entretiempo por AM550 y dejó un testimonio cargado de emoción, humanidad y conciencia social.

“Estoy a favor de la donación de órganos. Siempre escuchaba noticias sobre chicos que necesitaban un trasplante. Más allá de ser enfermera, soy mamá”, expresó.

Shaila había nacido con un citomegalovirus congénito, una afección que con el tiempo deterioró gravemente su salud, especialmente sus pulmones. Sin embargo, durante dos años logró mantenerse estable, asistir a la escuela y compartir momentos cotidianos con su familia.

“Ella se sentaba, comía, iba a la escuela. Pensé que esa internación iba a ser una neumonía más. Nunca imaginé que ella iba a entrar y no iba a salir más”, recordó Yoselin.

La niña atravesó reiteradas internaciones y complicaciones respiratorias, incluso luego de haber contraído COVID-19. Finalmente, su cuadro se agravó y los médicos del Hospital Castro Rendón determinaron que ya no era viable volver a conectarla a un respirador. “Cuidados paliativos fue otro mundo. Estoy muy agradecida con los médicos y enfermeros porque acompañaron muchísimo a nuestra familia”, señaló.

“Estoy a favor de la donación de órganos. Siempre escuchaba noticias sobre chicos que necesitaban un trasplante. Más allá de ser enfermera, soy mamá”, expresó.

La decisión más difícil

Mientras acompañaba a su hija en la habitación del hospital, tomada de su mano y junto a uno de sus muñecos de unicornio favoritos, recibió el llamado que jamás imaginó. “Me preguntaron si sabía sobre la donación de órganos y tejidos. Yo estaba al lado de mi hija, sabía que no tenía posibilidades. Con un nudo en la garganta dije que sí”, contó.

Yoselin explicó que la decisión fue completamente inesperada y atravesada por el dolor. “No estaba como enfermera, estaba como mamá. Jamás pensé que iba a estar en esa situación”, afirmó.

“Me preguntaron si sabía sobre la donación de órganos y tejidos. Yo estaba al lado de mi hija, sabía que no tenía posibilidades. Con un nudo en la garganta dije que sí”, contó.

La mujer recordó que, tras aceptar la donación, miró a su hija y sintió que podía ayudar a otras personas. “Hoy sé que un pedacito de mi hija está en otras provincias y que esas personas están bien. Escuchar eso fue una emoción enorme para mí”, dijo emocionada.

Según relató, desde el CUCAI Neuquén le informaron tiempo después que los órganos y tejidos donados ayudaron a personas de Mendoza y Río Negro.

“Cada vez que camino digo: me felicito a mí misma por lo que hice”, sostuvo.

Un mensaje para concientizar

En la entrevista, Yoselin destacó la importancia de hablar sobre donación de órganos y de entender que cualquiera puede necesitar un trasplante en algún momento de la vida. “Puede ser tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano. No sabemos cuándo podemos estar del otro lado, esperando un órgano para vivir o mejorar la calidad de vida”, reflexionó.

Y dejó un mensaje contundente para quienes atraviesan situaciones similares: “Los órganos no van al cielo. La donación nos une a todos. Podemos dar vida y ayudar a otras personas”.

La historia de Shaila y de su mamá se convirtió en un símbolo de amor, solidaridad y esperanza en medio del dolor más inmenso.

“Puede ser tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano. No sabemos cuándo podemos estar del otro lado, esperando un órgano para vivir o mejorar la calidad de vida”, reflexionó.

Un sistema que salva vidas

Durante 2025, la provincia de Neuquén registró un total de 1.178 procesos de donación y coordinó el seguimiento de 112 pacientes en coma bajo el Programa de Glasgow 7. Además, hubo 20 donantes reales de órganos con diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos y 7 bajo criterios de asistolia, alcanzando una tasa (TPMH) de órganos de 28.4 y una destacada tasa de tejidos de 178. El impacto en la procuración de córneas fue histórico, sumando 125 donantes en el período.

En lo que va de 2026, la tendencia positiva se mantiene firme: ya se han realizado 469 procesos de donación y se contabilizan 10 donantes de órganos (8 por criterios neurológicos y 2 por parada circulatoria), además de 37 donantes de tejidos fruto de 404 paradas cardíacas registradas. Actualmente, la provincia sostiene una Tasa de Donantes por Millón Habitantes (TPMH) de 11.3 en órganos y una TPMH 52 en tejidos, operando bajo convenio con 10 establecimientos sanitarios locales.

El rendimiento provincial encuentra un pilar fundamental en el Hospital Provincial Neuquén (HPN). A través de la UHPROT, el establecimiento fue el responsable del 100% de los donantes de órganos de toda la provincia durante 2025.

La entrevista a Yoselin Villagra