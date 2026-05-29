Este sábado 30 de mayo el Hospital Provincial Neuquén (HPN) abrirá sus puertas para una jornada especial de vacunación destinada a vecinos de todas las edades que necesiten iniciar o completar esquemas pendientes del Calendario Nacional. La actividad se desarrollará de 14 a 18 en el edificio ubicado sobre Buenos Aires 450 y estará coordinada por el servicio de Inmunizaciones del hospital. La convocatoria incluye vacunas para niños escolarizados, embarazadas, adultos mayores y público general.

Janet Furlón, jefa de Inmunizaciones del Hospital Castro Rendón, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que “Vamos a estar haciendo vacunación ya sea para iniciar o completar esquemas en todos los grupos”. Señaló que muchas veces hay chicos que no logran completar las dosis cuando las campañas se realizan en escuelas. “Por cualquier situación faltaron ese día o no pudieron completar el esquema. Bueno, esta es una oportunidad para que el sábado vengan, se vacunen y estén acompañados por los papás”, indicó.

La profesional aclaró que no se aplicarán únicamente vacunas antigripales. “La vacunación es en general”, remarcó. Además, detalló que durante la jornada se podrán colocar dosis contra hepatitis B, triple viral, antitetánica y vacunas destinadas a personas gestantes. “Es para el público en general”, insistió la jefa de Inmunizaciones.

Buscan facilitar el acceso a las vacunas

Furlón explicó que este tipo de operativos especiales apuntan a generar horarios más accesibles para quienes durante la semana no pueden acercarse a un vacunatorio. “Desde el hospital casi siempre tratamos de hacer este tipo de jornadas cuando llega el invierno”, comentó. También explicó que buscan que las personas puedan vacunarse en un momento más cómodo del día. “La gente ya terminó de comer, puede venir, vacunarse y al otro día descansar si presenta algún síntoma”, señaló.

La especialista agregó que estas campañas forman parte de una estrategia sanitaria más amplia. “No es porque sea invierno y nos vamos a vacunar únicamente ahora, sino que es una estrategia para que la gente se acerque y complete su esquema de vacunación”, afirmó.

Además, recordó que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas y seguras. “Las vacunas son seguras, gratuitas y obligatorias en el caso de las personas gestantes”, sostuvo.

El Hospital Castro Rendón habilitará dos ingresos para agilizar la atención

Para facilitar la circulación de personas, el operativo funcionará tanto en el hall central como en el sector habitual de vacunatorios del Hospital Castro Rendón. “La idea es que vamos a estar en el hall central y también en el sector de vacunatorios. Vamos a abrir los dos ingresos que tenemos para que sea más ágil el tema de la vacunación”, explicó Janet Furlón.

Otro de los puntos que destacó la referente sanitaria es que no será obligatorio presentar documentación para recibir atención. “No es obligatorio traer documentos”, aclaró.

“Muchas veces las personas dicen ‘no me vacuné porque no tenía documentos’. Eso es una excusa”, expresó. Explicó cómo trabajará el equipo durante la jornada: “Vienen, vemos las vacunas que tienen. Muchas veces traen la libreta de niños o alguna libreta de campañas anteriores. Nosotros verificamos que esté en el sistema y, si no están cargadas, las incorporamos”.

La jefa de Inmunizaciones sostuvo además que muchas familias aprovechan este tipo de operativos para revisar la situación sanitaria completa del grupo familiar. “Nos pasa seguido: viene el papá o la mamá porque ‘me mandaron de la escuela’ y terminan vacunándose ellos también”, comentó.

Incluso señaló que en muchos casos las parejas acompañan a embarazadas y aprovechan para actualizar sus propias dosis. “Viene una persona embarazada con su pareja y aprovechamos para poner al día a los dos”, detalló.

Furlón destacó además el trabajo del personal sanitario que participará de la jornada. “Hay un equipo de vacunadores muy comprometido con estas actividades, tanto en educación como en asesoramiento, para poner al día a las personas y garantizar una vacunación segura”, aseguró. La profesional volvió a insistir con la convocatoria abierta a toda la comunidad neuquina. “No hay excusa para no ir”, remarcó.

La jornada gratuita de vacunación se realizará este sábado 30 de mayo de 14 a 18 en el Hospital Provincial Neuquén, ubicado sobre calle Buenos Aires 450 de la capital neuquina.

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