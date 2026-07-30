Las constantes lluvias que no dan tregua en Neuquén han movilizado a todos los equipos municipales a salir a las calles para evitar inundaciones y drenar el agua en las zonas más complicadas.

Desde el municipio, Mariel Bruno la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento indicó en Entretiempo por AM550 que están trabajando las cuadrillas de mantenimiento y Defensa Civil.

Actualmente se están enfocando en el mantenimiento de los pluviales, mantenimiento vial en calles de tierra y en otros lugares con camiones bomba para drenar el agua.

"Hay una parte del equipo municipal recorriendo todos esos sectores y limpiando todo lo que son sumideros y cámaras y demás para que el sistema continúe funcionando", relató Bruno.

La funcionaria detalló que en el sector del barrio Huiliches, uno de los más complicados, no hubo intervención previo a las lluvias por una complicación con las calles propias de la zona.

A pesar de las complicaciones, Bruno destacó que desde que comenzó la gestión se hicieron varias obras que permitieron que hoy haya menos inconvenientes. También se refirió a las obras en progreso, como en el barrio el Trébol y en Confluencia.

En cuanto a la obra de la Gran Avenida, indicó que la lluvia no ha impedido que continúen las tareas, aunque hubo algunos retrasos en algunos trabajos que necesitan que los elementos estén secos.

"Hacemos algunas otras tareas alternativas, adelantamos del plan de trabajos otras cosas que íbamos a hacer más adelante, cosa de compensar plazos, y bueno, esperando que termine la temporada", manifestó.

Por último, pidió a los vecinos que saquen la basura en los momentos indicados y tener precaución de no dejarlos desparramados, ya que por el agua pueden irse hasta los cordones y tapar los sumideros.

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