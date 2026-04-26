Producto de un trabajo de campo y un uso de tecnología aplicada a la investigación, la División Investigaciones de Zapala de la Policía de Neuquén desbarató una red delictiva tras realizar dos allanamientos en la ciudad. El procedimiento, que tuvo su origen en la denuncia por el robo de herramientas del interior de un vehículo, culminó con resultados positivos que excedieron el objetivo original de la causa.

La labor policial permitió, en primera instancia, identificar a los autores del hecho mediante el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de registros fílmicos. Con las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos irrumpieron en dos domicilios.

En la primera vivienda, si bien el foco inicial era el recupero de herramientas, el personal halló una bicicleta que tenía pedido de secuestro por un robo reciente y detectó la presencia de sustancias ilícitas. Ante este hallazgo, intervino el área de Antinarcóticos, que procedió a la incautación de estupefacientes, una balanza de precisión y teléfonos celulares, quedando un hombre mayor de edad detenido e imputado.

En un segundo domicilio se secuestraron prendas de vestir que vinculan directamente a los sospechosos con las filmaciones del robo investigado. En este sitio, otros dos hombres fueron demorados y puestos a disposición de la Fiscalía.

El operativo contó con un despliegue coordinado entre personal de Criminalística, la Comisaría 22, el Comando Radioeléctrico y el Grupo Especial GEOP, quienes garantizaron la seguridad y efectividad de las irrupciones.