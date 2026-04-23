“No necesitamos quién denuncia, sino el dato”: la clave del combate al narcotráfico en Neuquén

A un año de la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, en Neuquén los resultados empiezan a hacerse visibles. Allanamientos en distintas localidades, detenciones, secuestro de drogas y hasta la demolición de puntos de venta forman parte de una estrategia que, según el comisario mayor de la División Antinarcóticos Nelson Peralta, marcó “un antes y un después”.

“Fue una decisión acertadísima. Hay un cambio total de paradigma y un mensaje claro”, aseguró el jefe de la división Antinarcóticos en diálogo con el programa Entretiempo por AM550. El funcionario destacó que el nuevo esquema permitió que la provincia asuma un rol más activo, con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal y las distintas áreas del Estado.

Un trabajo coordinado y con resultados

Durante los últimos días, la policía desplegó una serie de operativos simultáneos en distintos puntos del territorio. Solo en un fin de semana se realizaron procedimientos en Cutral Co, Chos Malal y Centenario, con resultados contundentes.

En uno de los casos, tras apenas diez días de investigación, se logró secuestrar cocaína y cannabis y detener a dos personas. En otro operativo, se incautaron más de 22 kilos de marihuana ya procesada y 44 plantas, además de vehículos, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Pero uno de los despliegues más importantes tuvo lugar en Centenario, donde se realizaron 18 allanamientos en simultáneo en lo que Peralta definió como un “mercado abierto de drogas”, caracterizado por el ejercicio de violencia en el territorio. Allí se secuestraron armas, droga lista para la venta y se detuvo a varios sospechosos.

“El objetivo no es solo combatir el narcomenudeo, sino también los delitos conexos, como el uso de armas o los enfrentamientos entre bandas”, explicó.

Nelson Peralta: “La desfederalización cambió todo”.

El rol clave de la ciudadanía

Uno de los pilares del nuevo esquema es la participación ciudadana. Las denuncias anónimas, a través de herramientas digitales, se convirtieron en una fuente central de información para las investigaciones.

“La ciudadanía es clave. Todos los procedimientos que mencioné tienen como base datos aportados por vecinos”, remarcó Peralta.

En ese sentido, destacó el uso de la aplicación Neuquén Te Cuida y los canales del Ministerio Público Fiscal, que permiten reportar de manera anónima puntos de venta de droga. “No necesitamos saber quién denuncia, necesitamos el dato. Y la gente entendió eso y lo está haciendo con responsabilidad”, afirmó.

Golpear donde más duele

Otra de las medidas que buscan enviar un mensaje contundente es el derribo de viviendas utilizadas para la venta de droga. Esta semana, en la calle Bahía Blanca de la capital neuquina, se concretó la demolición de una casa que había sido allanada en reiteradas ocasiones.

“Es uno de los casos más importantes, porque era un lugar donde se vendía droga desde hace años y no se detenían. Se creían por encima de la ley”, señaló el comisario.

Según explicó, este tipo de decisiones se toman cuando hay reincidencia y desobediencia sistemática, y forman parte de una estrategia para desarticular puntos críticos.

Peralta también advirtió que el fenómeno del narcotráfico mutó en los últimos años. “Neuquén pasó de ser una zona de paso a ser también un lugar de venta y producción”, indicó.

Frente a este escenario, el trabajo articulado entre fuerzas, la decisión política y el compromiso ciudadano aparecen como los tres ejes centrales de una política que busca reducir no solo el narcotráfico, sino también los delitos asociados.

“Esto es una lucha entre todos. Y los resultados que estamos viendo demuestran que vamos en el camino correcto”, concluyó.

La entrevista completa a Nelson Peralta: