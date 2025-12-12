Tras un mes de investigación, la Policía de Neuquén logró desarticular un kiosco narco en la ciudad de Zapala, después de recibir valiosas denuncias anónimas de los vecinos. El operativo, llevado a cabo por la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, a través de las Divisiones Antinarcóticos de Zapala, Cutral Co y Añelo, permitió la detención de tres personas vinculadas al microtráfico de drogas en la región.

La investigación, que se inició gracias a las denuncias realizadas mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida” y la plataforma “Denuncia Narco Web” del Ministerio Público Fiscal, tuvo como objetivo desmantelar un punto de venta de estupefacientes en la ciudad. Los agentes de la fuerza de seguridad, con la supervisión de la Fiscalía Única de Coordinación y Jefatura Zapala, realizaron tareas de observación y seguimiento durante varias semanas, lo que les permitió reunir pruebas suficientes para llevar a cabo el allanamiento de tres domicilios involucrados en la actividad ilícita.

El resultado del operativo fue contundente: se incautaron 15,5 gramos de cocaína distribuidos en 16 dosis, con un valor aproximado de $720.000; 254,81 gramos de cannabis sativa, fraccionados en 509 dosis, por un monto estimado de $10.200.000; además de un arma de fuego calibre 380, teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento de las drogas y alrededor de $600.000 en efectivo.

"Estas acciones refuerzan el compromiso policial de combatir la venta y el consumo de drogas en la provincia, al tiempo que buscan concientizar a la comunidad sobre la importancia de denunciar y trabajar en conjunto para enfrentar este flagelo", expresaron desde la Policía de Neuquén.

La Fiscalía Única de Coordinación de Zapala sigue avanzando en la investigación, a fin de identificar a todos los involucrados en la red de narcotráfico y esclarecer el alcance de la operación en la ciudad. Las personas detenidas enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737, que penaliza la comercialización de estupefacientes, y podrían ser procesadas conforme a los resultados de las investigaciones en curso.