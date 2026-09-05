La Jefatura de Policía de Neuquén abrió sus puertas para recibir a chicos y familias durante una jornada especial por el Día del Niño. La propuesta se realiza en el predio de Richieri 775 y reunió a efectivos de distintas áreas junto con otras instituciones.

La actividad se creó para generar un encuentro cercano entre la comunidad y la Policía, explicaron la comisario inspector Patricia Silva, jefa del Departamento de Minoridad, Familia, Género y Adultos Mayores, y la cabo primero Nadia Garabito en diálogo con Informe Semanal por AM550. “Somos una Jefatura de puertas abiertas”, señalaron, y remarcaron la importancia de que los niños y niñas puedan compartir con los efectivos y conocer otra faceta de su trabajo.

La jornada incluye la participación de Bomberos, Metropolitana, Canes y Criminalística. También habrá una exhibición de tirolesa y una muestra de autobombas, además de maquetas de móviles policiales.

El personal de Canes tuvo uno de los espacios más esperados por las familias. La propuesta permitió acercar a los chicos a una de las áreas que habitualmente despierta mayor curiosidad entre quienes visitan este tipo de actividades.

También se sumó el personal de Criminalística. La propuesta permitió mostrar otras tareas que forman parte del trabajo cotidiano de la Policía de Neuquén.

La jornada también incorporó salud y alimentación para las infancias

La celebración incluye chocolate, pero la propuesta buscó ir más allá de los alimentos dulces. También se incorporaron opciones vinculadas con un desayuno saludable y contenidos sobre nutrición.

“Es importante tener conocimiento sobre nutrición”, explicaron. La intención fue que los chicos pudieran acceder a información sencilla sobre alimentación y que las familias también pudieran incorporar herramientas para acompañarlos.

Durante la jornada también está presente el sector de Pediatría del SIEN. El espacio permite realizar consultas vinculadas con controles de niños y niñas, además de contar con asistencia ante cualquier situación que pudiera surgir.

El Refugio Madre Teresa también participa de la actividad. Allí pueden disfrutar de la jornada las infancias alojadas en el espacio y sus madres.

La participación de distintas instituciones permitió ampliar el encuentro y sumar propuestas para familias que atraviesan diferentes situaciones. La actividad puso el foco en generar un espacio de encuentro y acompañamiento.

El departamento policial trabaja en prevención y capacitación en toda la provincia

Además de la jornada recreativa, las integrantes del Departamento de Minoridad, Familia, Género y Adultos Mayores explicaron parte de las tareas que desarrollan durante el año. El área funciona en el Polo Integral de las Mujeres y Diversidad Ivana y Maica Rosales.

El trabajo incluye capacitaciones para el personal policial y tareas preventivas. También existe una articulación con otras instituciones que intervienen frente a situaciones de violencia familiar y violencia de género.

“Son tareas muy abarcativas”, señalaron al describir el trabajo cotidiano. También remarcaron que la problemática atraviesa a distintos sectores sociales y puede afectar a familias de diferentes edades y condiciones económicas.

El departamento interviene además en acciones relacionadas con adultos mayores, niños, jóvenes y adolescentes. La mirada preventiva busca que la Policía pueda detectar y abordar estas situaciones desde una perspectiva más cercana.

“Hoy la Policía está mirando desde otro lugar la problemática”, explicaron. El objetivo es fortalecer la capacitación y mejorar la articulación con las instituciones que forman parte de la llamada “ruta crítica de la violencia”.

El Refugio Madre Teresa funciona dentro del Polo Integral y forma parte de ese trabajo conjunto. Según explicaron, el espacio integra la respuesta de las instituciones que intervienen ante situaciones de violencia.

La jornada realizada en la Jefatura de Policía permitió trasladar esa idea de cercanía al vínculo cotidiano con las familias. Los chicos pueden recorrer espacios, observar móviles y conocer distintas áreas en un encuentro que combinó recreación, prevención y participación comunitaria.

La entrevista completa: