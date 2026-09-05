Neuquén se prepara para atravesar un septiembre con actividades prácticamente todos los días. La agenda por el mes aniversario reúne propuestas culturales, gastronómicas y deportivas, además de inauguraciones y nuevas obras que buscan generar movimiento en distintos sectores de la ciudad.

El calendario tiene un impacto que va más allá de las actividades previstas y alcanza a hoteles, restaurantes y otros servicios. María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que los grandes encuentros funcionan como un motor económico para la capital.

“Es motor económico”, afirmó Pasqualini al referirse al movimiento generado por la Feria del Libro. Explicó que la llegada de libreros y editoriales de otras provincias ocupa la hotelería y la gastronomía, mientras que los visitantes que llegan desde otras localidades también generan actividad.

La convocatoria, según señaló, alcanza hasta unos 200 kilómetros a la redonda. Como ejemplo, recordó que en una edición anterior hubo docentes que llegaron desde Zapala para recorrer la feria.

“Es una feria que ya ha echado raíces en la ciudad”, sostuvo Pasqualini. También remarcó que el encuentro se espera durante todo el año y que los escritores regionales trabajan previamente en sus producciones a través de talleres literarios impulsados por la Municipalidad de Neuquén y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Neuquén concentra actividades durante todo el mes aniversario

El movimiento de septiembre comenzó con una actividad en la Plaza de las Leyes, donde se inauguró la primera plaza temática de los bomberos. La programación continuará con propuestas distribuidas durante todo el mes y en distintos sectores de la capital.

Uno de los próximos eventos será Confluencia de Sabores, que se realizará durante este sábado y domingo en el Parque Jaime de Nevares. La propuesta tendrá más de 90 puestos gastronómicos y masterclass, con actividades desde el mediodía hasta la medianoche.

“Vamos a estar con una actividad muy importante en el marco del mes de aniversario”, señaló Pasqualini. La funcionaria resumió la propuesta con una frase destinada especialmente a las familias: “Sábado y domingo nadie cocina: se come rico en el Parque Jaime de Nevares”.

La agenda también contempla la inauguración del parque temático Mafalda. La apertura está prevista para el jueves 10 de septiembre y genera expectativa entre los vecinos del sector.

Otro de los acontecimientos destacados será la Copa Davis, prevista para el 19 y 20 de septiembre. A esa actividad se sumarán inauguraciones de obras, entre ellas la del pavimento en el barrio Círculo Policial, en el sector de Peumayén.

Pasqualini también confirmó la ampliación del Paseo Costero sobre el río Neuquén. Durante el aniversario se inaugurarán los últimos tres kilómetros y la ciudad llegará así a 36 kilómetros de paseo costero.

“La verdad que venimos con un mes cargado de actividades”, expresó la secretaria de Jefatura de Gabinete. En la agenda también aparecen las empresas que serán asignadas a la primera etapa del Parque Industrial, luego de que 560 empresas se inscribieran.

El cronograma incluye además la entrega de las llaves de la ciudad y la carrera Neuquén Corre. “Tenemos todos los días una actividad distinta”, resumió Pasqualini al describir la programación prevista para septiembre.

La Feria del Libro tendrá diez días de propuestas en Neuquén

Dentro de ese calendario, la Feria del Libro abrirá sus puertas el viernes 11 de septiembre a las 9 de la mañana y se desarrollará hasta el 20. La organización ya tiene armadas las dos carpas y trabaja en la panelería interna antes de que lleguen los camiones con libros y comiencen a instalarse los libreros.

La decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro tendrá participantes de 20 provincias.

La edición tendrá más de 200 escritores y escritoras, representantes de 20 provincias y alrededor de 100 stands. Las inscripciones superaron las 600 propuestas y las visitas educativas guiadas ya están completas.

Unos 10.000 chicos y chicas tendrán la posibilidad de participar de esas visitas. Además, 800 docentes se inscribieron para las charlas y los trayectos formativos.

Entre los autores mencionados durante la entrevista aparecen Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Martín Sivak, Reinaldo Sietecase, Viviana Rivero, Darío Sztajnszrajber y Mauricio Kartun. También habrá presentaciones de escritores locales y regionales.

La programación tendrá actividades vinculadas con Jorge Luis Borges y con los 50 años del inicio de la dictadura militar. El Museo Paraje Confluencia prepara una exposición con fotografías relacionadas con Borges y su paso por Neuquén.

La feria también tendrá un espacio exterior del Museo Nacional de Bellas Artes. Allí funcionará un escenario para actividades infantiles y una propuesta gastronómica.

Pasqualini explicó que las familias suelen aprovechar esos espacios mientras los chicos participan de las actividades. “Tenemos 10 días para disfrutar en familia”, afirmó.

El movimiento previsto para septiembre se completa con todas las propuestas que la Municipalidad de Neuquén programó para celebrar el aniversario. Cultura, gastronomía, deporte, obras e inauguraciones se repartirán durante todo el mes y tendrán como escenario distintos puntos de la capital neuquina.

La entrevista completa: