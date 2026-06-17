La Policía de Neuquén puso en marcha mejoras para la División Montada y de Canes, incluyendo una clínica veterinaria y un espacio de equinoterapia con estos animales, los cuales cumplen funciones fundamentales para esclarecer delitos junto con los efectivos.

"Teníamos un espacio bastante reducido y se hacía lo que se podía. Si no se atendía dentro de ese espacio, se hacía la intemperie, así como otras diligencias que se hacían", explicó el Comisario Tomás Díaz Pérez, en diálogo con La Mañana es de La Primera por AM550.

El Comisario destacó que los caballos brindan equinoterapia tanto para los efectivos como para su familia, es decir que funciona como escuela. "El enfoque se da para buscar alternativas de este tipo de terapias que ayuden a recobrar su vida normal, a atenuar un poco su estado emocional y diversas situaciones por las que pasa el personal policial y su familia", explicó.

En cuanto a la cantidad de personas del entorno policial que necesitan de esta terapia, Díaz Pérez detalló que son bastantes, incluido el propio personal que "está sujeto a un estrés postraumático, situaciones de violencia, algún tipo de desenlace que motive este tipo de asistencia".

La inauguración de las instalaciones se hizo hoy a las 12, junto con el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el gobernador Rolando Figueroa. Además aprovechó para manifestar el orgullo que representa poder presentar esto a la comunidad.

"Con respecto a equinoterapia, es la única policía provincial del país que va a impulsar este tipo de asistencia hacia la familia policial y hacia su personal. El antecedente que tenemos es la Policía Federal Argentina, quien generosamente nos ha dado la capacitación hacia nuestro personal y tenemos las puertas abiertas para seguir haciéndolo", aseguró.

Cómo funcionará esta prueba piloto

"La clínica de la Secretaría cuenta con caniles individuales, cuenta con elementos quirúrgicos para hacer cirugía, cuenta con dos planillas, microscopio, contar con un

ecógrafo, hemos tenido nacimientos de equinos en nuestra propia unidad, que también fue algo novedoso porque no había pasado antes. En el transcurso del año pasado hubo varios nacimientos y ya este año tenemos nuevamente yeguas preñadas, tenemos una producción propia de equinos y esto es muy novedoso también y propio", detalló.

En cuanto a los canes, indicó que están adiestrados para distintas finalidades, algunos son de rastreo, otros de seguridad, otros para acrobacias y demostraciones. También los caballos, hay algunos de patrulla y otros de seguridad, además de la novedad de la equinoterapia.

Para la equinoterapia se han colocado dos trailers: "Uno para que estén los pacientes, otro trailer para que estén los profesionales que van a asistir a la terapia, y sumado a esto tenemos baños para personas con discapacidad, tenemos una rampa o puerto para poder acceder al animal. La persona que se movilice en silla de rueda podrá hacerlo a través de una rampa para acceder."

El Comisario aclaró que es una prueba piloto y que es voluntaria para el personal policia, aunque luego se podría pensar en abrirlo a la comunidad.

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