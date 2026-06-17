La tarde del feriado terminó de la peor manera para un comerciante de Centenario. Dos hombres armados irrumpieron en su kiosco, lo amenazaron y lo golpearon en la cabeza antes de escapar con dinero en efectivo. Menos de 24 horas después, la investigación permitió ubicar el vehículo utilizado en la fuga y sacar a la luz otro delito: el auto tenía pedido de secuestro por haber sido robado en Las Perlas.

Un asalto violento en pleno feriado

El robo ocurrió el lunes 15, cerca de las 18:55, en un comercio ubicado sobre la calle 9 de Julio de Centenario.

Según la información policial, dos sujetos armados ingresaron al local y redujeron al propietario. Durante el asalto, lo golpearon con la culata de un arma en la frente y se llevaron una caja registradora con 100 mil pesos en efectivo y un pack de cerveza.

Tras cometer el robo, escaparon a pie y, a pocos metros, abordaron un Volkswagen Voyage gris en el que continuaron la fuga.

Mientras la víctima era asistida y trasladada al Hospital Natalio Burd, efectivos de la Comisaría Quinta y de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II comenzaron las primeras tareas para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

El rodado había sido robado en Las Perlas. Fotos: Gentileza Centenario Digital

El auto apareció en Neuquén

La investigación avanzó durante las horas siguientes y llevó a los investigadores hasta el barrio Villa Ceferino de Neuquén.

Allí, en un domicilio del sector conocido como Huertas Comunitarias, los efectivos localizaron el vehículo que había sido utilizado durante la huida. Con autorización de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos ingresaron al inmueble y realizaron las verificaciones correspondientes.

Lo que encontraron amplió aún más el escenario delictivo.

El auto fue secuestrado. Fotos: Gentileza Centenario Digital

Un vehículo con pedido de secuestro

Al cotejar los datos del Volkswagen Voyage, los policías constataron que tenía pedido de secuestro de la provincia de Río Negro porque había sido sustraído en Balsa Las Perlas.

Además, detectaron varias irregularidades: el auto no tenía patente trasera colocada, la chapa patente delantera no correspondía al vehículo, una ventanilla presentaba daños y en el interior había otras placas de dominio.

Durante el procedimiento también secuestraron distintos elementos hallados dentro del rodado, entre ellos una cámara fotográfica, un teléfono celular y tarjetas.

Una investigación que sigue abierta

En el domicilio fue identificada una mujer, aunque hasta el momento los dos hombres señalados como autores del asalto no habían sido ubicados.

El operativo contó además con la participación de personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal y de la División Criminalística.

La causa continúa en investigación para determinar la participación de los sospechosos y recuperar el resto de los elementos robados durante el violento ataque al comerciante.