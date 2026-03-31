La Policía de Neuquén tendrá tecnología para reforzar la vigilancia aérea con operativos nocturnos

La Policía del Neuquén avanza en la incorporación de tecnología para fortalecer la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta en todo el territorio. Actualmente, la fuerza cuenta con 20 drones operativos distribuidos en distintos puntos de la Provincia, utilizados para tareas de monitoreo, control y apoyo en operativos de seguridad.



En ese contexto, se realizó un operativo nocturno de alto impacto en los barrios Alta Barda, Terrazas del Neuquén, Rincón de Emilio, 14 de Octubre, Parque Industrial y Santa Genoveva. El despliegue combinó drones con un helicóptero, coordinado por el Ministerio de Seguridad, equipado con reflectores y cámaras de última generación, lo que permitió ampliar la vigilancia aérea y reforzar el patrullaje preventivo durante la noche.



Se trató de un dispositivo planificado con carácter dinámico y sin previo aviso, como parte de una estrategia orientada a incrementar la capacidad de prevención y presencia policial en el territorio.



El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “estamos incorporando tecnología que nos permite anticiparnos y mejorar la prevención. Estos operativos combinados nos dan una capacidad de cobertura y control que antes no teníamos, especialmente en horarios nocturnos”.



Además, subrayó que “detrás de cada herramienta hay una decisión de invertir en seguridad, pero también de profesionalizar a la Policía. No se trata solo de equipamiento, sino de cómo lo usamos para llevar más tranquilidad a cada barrio”.



Entre los equipos disponibles se destaca la incorporación del sistema DJI Matrice 4T, una plataforma de última generación que permite operar en escenarios complejos. Cuenta con más de 30 minutos de autonomía de vuelo, alcance de hasta 10 kilómetros y un sistema de cámaras que incluye visión térmica, zoom de alta precisión y lente gran angular.



Asimismo, incorpora herramientas de inteligencia artificial que permiten el conteo de personas y vehículos en tiempo real, así como el análisis de flujos y concentración, lo que mejora la toma de decisiones durante los operativos.



En términos operativos, los drones presentan alta estabilidad de vuelo y pueden operar en condiciones de viento de hasta 40 kilómetros por hora garantizando intervenciones seguras.



La Policía del Neuquén dispone actualmente de más de 22 pilotos habilitados y avanza en la formación de otros 22, lo que permitirá ampliar la cobertura territorial en el corto plazo.



